Según estos datos, el 89% de los encuestados seguía confiando en criptobancos y criptobolsas para custodiar sus criptomonedas a pesar de las quiebras de FTX y otros importantes actores del sector. De igual modo, más de la mitad, un 57%, seguían interesados en comprar criptomonedas o su ánimo no cambió después de estos acontecimientos y el 75% mostró confianza en el futuro de las ‘criptos’, aunque un 72% aseguró tener cierta preocupación tras el mercado bajista de 2022.

