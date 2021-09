Pese al rebote de las dos últimas sesiones en el bitcoin, los expertos avisan de que la reina de las criptomonedas no está completamente fuera de peligro, ya que ha puesto a prueba un importante nivel de soporte y se ha topado de bruces con una formidable resistencia. La perforación de los 40.000 dólares del 21 de setiembre abre las puertas a una corrección mayor que podría desencadenarse antes de octubre y que da lugar a todo tipo de predicciones bajistas.

Si hace pocos días recogíamos en 'Bolsamanía' los vaticinios de los expertos e inversores más alcistas, no se pueden obviar, en un momento poco halagüeño para la creación de Satoshi Nakamoto, las predicciones más pesimistas que barajan precios por debajo de los 20.000 dólares que el criptoactivo superó el año pasado. Y pese a que el consenso de mercado lo sitúa alrededor de 65.000 - 70.000 hacia finales de año, para seguir subiendo hasta 100.000 dólares, gestoras como Aberdeen Standard no tienen ninguna vergüenza en subrayar que no hay ni una sola razón real que apoye estos precios y su valor intrínseco es inexistente.

“El bitcoin es extremadamente difícil, si no imposible, de valorar mediante cualquier técnica de valoración estándar". Si no sustituye a las monedas convencionales como medio de intercambio viable (la opinión actual del consenso) "se puede decir que su valor fundamental debería ser cercano a cero”, comentaban en una reciente nota de análisis.

No son los únicos que creen que la cotización actual no se sostiene. Y no pocas voces apuestan por que las caídas sigan hasta los 30.000 dólares, como mínimo, para, a largo plazo, volver a visitar los 20.000 o los 18.000 dólares, según Gareth Soloway, estratega jefe de mercado de la plataforma de orientación técnica de acciones InTheMoneyStocks.com, recoge 'Kitco News'. También recientemente, Vijay Ayyar, jefe de desarrollo de negocios del exchange de criptomonedas Luno, señaló que el bitcoin podría caer aún más. En comentarios a ‘Bloomberg’, el ex ejecutivo de Google dijo que podría despeñarse hasta los 20.000 dólares.

Asimismo, durante el verano, cuando el precio toco mínimos intradiarios por debajo de 30.000 dólares el 20 y 21 de julio, emergieron predicciones que proyectaban un bitcoin en 13.000 dólares.

Que el criptoactivo pierda dos terceras partes de su valor actual es un hecho que hiela la sangre, pero no sería la primera vez que se ha vivido un movimiento de estas características en los 13 años de vida del bitcoin. Sin embargo, una rectificación de otro 10% no sería nada extraña para expertos como Craig Erlam, analista de Oanda, ya que la moneda digital “no tiene unas perspectivas demasiado buenas a corto plazo” mientras siga por debajo de los 44.000 dólares. “Un fracaso en las subidas podría ser otra señal bajista y alimentar la presión del mínimo del 21 de septiembre”. “Un movimiento por debajo de los 40.000 dólares provocaría que la atención volviera a centrarse en los 36.000 dólares e incluso en los 30.000”, concluye el experto.

De cumplirse este panorama antes del día 30, las pérdidas serían de un 36% desde el precio de apertura del mes y el bitcoin cumpliría con una máxima de este mercado que asegura que el noveno mes del año se le suele atragantar a la 'cripto' número uno. De hecho, los 'osos' han cerrado el 66% de todas las velas mensuales de septiembre desde el nacimiento del bitcoin en rojo. Por el contrario, los 'toros' solo se han llevado el gato al agua tres de doce veces.

Además, en cualquier período alcista, septiembre ha acabado también con pérdidas para la más cotizada de las monedas de cifrado y jamás ha visto un aumento del precio de más del 6%, lo que aumenta las posibilidades de que 2021 no sea diferente a 2017 o 2020, cuando se dejó alrededor del 7,5%.

Pero si hay que apelar de nuevo al pasado, el 'rally 'llegará en octubre, ya que los registros muestran que los alcistas son quienes dominan el mercado. Desde 2013, sólo dos años han dejado rendimientos negativos en el décimo mes, mientras que en el resto, nunca se ha subido menos del 10%, con alzas tan memorables como el 47,81% de 2017 o el casi 28% de 2020, según datos de Bybt.