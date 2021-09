Con el bitcoin inmerso en lo que parece ser un movimiento de consolidación de las recientes caídas y con el apetito de los inversores institucionales por productos relacionados con la reina de las criptos o el ethereum mermado en favor de otros tokens como SOL, de la blockchain Solana, la gestora Aberdeen Standard Investments añade leña al fuego y describe, en una nota de análisis para clientes, todos los motivos por los que "no les ha picado el gusanillo" de las criptomonedas.

"Cada vez son más los clientes que nos preguntan si deberían invertir en bitcoin como parte de una cartera multiactiva equilibrada", reconocen, al tiempo que opinan que "es improbable que el bitcoin se convierta en un activo de inversión importante para los inversores institucionales". Además, los expertos de la gestora creen que "será difícil ver al bitcoin como un competidor viable de las monedas convencionales", ya que "no tiene las características necesarias para desafiar al sistema monetario existente".

Además de todo lo anterior, los expertos de la gestora subrayan que "los reguladores y los responsables políticos disponen de poderosas herramientas para limitar el crecimiento del bitcoin". Sí reconocen que cuando un país adopta el bitcoin como moneda de curso legal -como hizo El Salvador en junio de 2021- es normal que incluso los más escépticos se sienten y tomen nota.

Dicho esto, "pocos reguladores adoptarán un enfoque tan benigno como el de El Salvador", aseguran. Los legisladores están preocupados, con razón, por los riesgos para los inversores minoristas. También ven la posibilidad de que los bitcoins se utilicen para financiar actividades delictivas.

Hacen hincapié en que no se decantan por esta clase de activo ya que "el bitcoin es extremadamente difícil, si no imposible, de valorar mediante cualquier técnica de valoración estándar". Si no sustituye a las monedas convencionales como medio de intercambio viable (la opinión actual del consenso) "se puede decir que su valor fundamental debería ser cercano a cero".

Es especialmente susceptible al dinero "caliente", alertan también desde la gestora de Reino Unido. "En los últimos meses, su valor parece estar determinado únicamente por lo que tuitea el CEO de Tesla, Elon Musk, en un día determinado.

NI INVERSIÓN NI DINERO

Por último, inciden en que "es una mala forma de diversificar el riesgo. Su correlación con otras clases de activos está creciendo a medida que más inversores acceden a través de nuevas plataformas y productos tecnológicos. La correlación con la renta variable es especialmente alta durante los grandes movimientos del mercado, tanto al alza como a la baja".

Si el papel del bitcoin como "criptoactivo" tiene grandes inconvenientes, el futuro tampoco parece muy prometedor en cuanto a las esperanzas de que acabe sustituyendo a las monedas fiduciarias emitidas por los bancos centrales, opinan. "Esto se debe a que su valor de cambio con estas monedas es extremadamente volátil. Esto hace que sea realmente difícil para los compradores y vendedores realizar transacciones con confianza en cuanto al poder adquisitivo que realmente están intercambiando".