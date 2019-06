S&P 500: el 'cabeza y hombros' está fallando

La experiencia me ha demostrado en numerosas ocasiones que cuanto más clara es la figura, hay más posibilidades de que termine fallando

El índice cotiza cómodamente por encima de la resistencia (línea clavicular) de la formación bajista: los 2.800 puntos. Lo que no quiere decir que no pueda corregir, pero sería como consecuencia de "otra cosa".

Siempre que tenemos la oportunidad nos gusta recordarle aquello de que en los mercados no hay nada infalible, ningún tipo de herramienta o de análisis lo es. Dicho esto, en los últimos días hemos hecho referencia en varias ocasiones al nivel de los 2.800 puntos del S&P 500, antes como soporte y ahora como resistencia. Este nivel era la línea clavicular de un 'cabeza y hombros' que está fallando. Lo que no quiere decir que el índice no pueda seguir cayendo, pues a día de hoy los máximos y mínimos decrecientes están ahí, intactos. Lo que quiere decir es que si cae será como consecuencia de otra cosa, no fruto de la figura bajista que ya estaría siendo invalidada. Aunque no es menos cierto que la experiencia también nos ha demostrado en muchas ocasiones que cuando fallan, terminan volviendo al origen del movimiento: en este caso los máximos anuales.

Lo que si que sabemos también es que cuanto más clara es la formación, más probabilidades hay de que esta falle. Al fin y al cabo piense que lo que todo el mundo ve, todo el mundo sabe, no vale nada en la bolsa.