Este miércoles los títulos de Ferrari conseguían, por fin, cerrar el hueco bajista diario que presentaba en los 159,80 euros, por definición importante resistencia.

Análisis Técnico GAP BAJISTA S1 160 S2 150.40 R1 169.05 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

He aquí un buen ejemplo que explica lo que es rellenar o cerrar un hueco bajista. Ferrari dejó en la sesión del 24 de febrero un hueco bajista en los 159,80 euros. Pues bien, esa es la resistencia, el precio de cierre de la sesión previa al hueco. 'Gap' que se ha rellenado en varias ocasiones en las últimas semanas, pero que hasta este miércoles no se había cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Y ayer cerró con claridad por encima. Lo que quiere decir que el hueco ya se ha cerrado por fin. Ello es sin lugar a dudas una importante señal de fortaleza de corto plazo. Aunque no podemos perder de vista que ahora tiene otra importante resistencia en los máximos anuales e históricos (169,05). Un cierre por encima le colocaría en subida libre absoluta, y ya sabemos que no hay mayor señal de fortaleza que esta.