En cualquier momento podemos ver cómo el principal índice del mundo, el S&P 500, es capaz de superar los máximos anuales e históricos que presenta en los 3.393,52 puntos.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 3280 S2 3200 R1 3393 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Ya tenemos al principal índice del mundo acariciando con la yema de los dedos la zona de resistencia que le confieren los máximos anuales, que además también lo son históricos, en los 3.393,52 puntos. Un cierre por encima implicaría la superación de dicha resistencia, aunque lo ideal sería que esta se produjera con claridad, con holgura y si puede ser en velas semanales mejor que mejor. Y mañana viernes tenemos una buena oportunidad para tratar de cerrar por encima. Desde ese momento el índice se colocará en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello acostumbra a tener para cualquier subyacente en la misma situación. He aquí otra muestra más, la enésima, de lo que siempre decimos acerca de que la fortaleza está en Wall Street y dentro de Europa en el Dax. Y poco más se salvaría. Así que no le demos más vueltas y no perdamos más el tiempo comprando debilidad, como es el caso del Ibex.