Paco M. Buenos días Sr Nuez. Tengo acciones compradas de Repsol y Santander ¿Cómo ve su evolución por técnico para las próximas semanas? ¿a que precios se iría usted? ¿Ahora mismo las mantendría?. Saludos

Buenos días Paco. Repsol ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 13 euros, precios en donde presenta la media de 200 sesiones. Actualmente se encuentra atacando la resistencia de los 14,36 euros. La superación de estos precios sería una muy buena señal que nos haría pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 15,54 euros, máximos históricos. La superación de estos precios sería un muy buena noticia para su aspecto técnico y es que dejaría al valor en subida libre. Yo mantendría los títulos mientras respetara los 13 euros.

Santander ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte que presenta en los 3 euros. Las subidas de las últimas sesiones han aproximado su cotización a la resistencia de los 3,5035 euros. Estaremos muy pendientes a la superación de este nivel de precios ya que supondría una mejora de sus perspectivas técnicas. No obstante, hay que tener muy en cuenta el hueco bajista que se dejara en los 3,7685 euros. Mientras no consiga anular este hueco no se certificará una vuelta a la senda alcista. En este caso yo mantendría las acciones del banco mientras que se mantenga cotizando por encima de los 2,9420 euros.

Jorge S. Buenos días. En base a sus análisis compré Inditex y ACS. A día de hoy no me puedo quejar. me gustaría que diera su opinión para las próximas semana. Gracias y enhorabuena por su sección.

Buenos días Jorge. Inditex ofrece un muy buen aspecto técnico tras poner fin al movimiento lateral de las últimas semanas. A corto plazo todo parece indicarnos que podríamos ver un ataque a la resistencia de los 31 euros, precios muy cercanos a los máximos históricos que dibujara en los 31,61 euros. Según se acercara a estos precios me plantearía salir del valor ya que podríamos ver una sana corrección.

ACS ofrece un muy buen aspecto técnico. Tras una consolidación de niveles en las inmediaciones de los 28 euros parece muy probable que podamos acabar viendo la superación de la resistencia clave de los 29,29 euros. En cuanto los supere podríamos ver un ataque a los máximos históricos que presenta en las inmediaciones de los 30,50 euros. No descarto que pueda superar estos precios y continuar con las ganancias hasta el nivel de los 32 euros.

Angela P. Buenos días. Quisiera que me analizara el Ibex y ArcelorMittal. Gracias.

Buenos días Angela. El Ibex ha pulverizado, este jueves, la resistencia del corto plazo que presenta en los 4.100 puntos. Esto es una buena señal que nos hace pensar en el final de la corrección del corto plazo. Para las próximas jornadas lo más probable es que continúe con las subidas con el objetivo de anular el hueco bajista que se dejara el pasado 10 de marzo en los 9.423 puntos. Para continuar con las subidas deberíamos esperar a un cierre por encima de los 9.527 puntos, máximos anuales. El hueco alcista que se ha dejado este jueves nos hace ser prudentes en el corto plazo ya que, estos gaps, suelen acabar por cubrirse.

ArcelorMittal ha conseguido superar, esta semana, la resistencia de los 26,80 euros. Esta es una buena señal que nos confirma el giro en la media de 200 sesiones. Para las próximas semanas lo más normal es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas con el objetivo de cubrir el hueco bajista que se dejara el pasado día 10 en los 29,39 euros. La resistencia clave la podríamos situar en los 30,50 euros, máximos anuales de comienzos de este mes de marzo que llega a su fin. Si consiguiera superarlos, lo más normal es que podamos acabar viendo un cambio de tendencia. Por debajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 23,65 euros. Mientras que no lo pierda, no veremos ni la más mínima señal de debilidad.

Agustín M. Encantado de saludarle ¿Me podría dar su opinión sobre el Nasdaq y sobre Amazon? Saludos

Buenos días Agustín. El Nasdaq mejora su aspecto técnico en las últimas sesiones y se encuentra a punto de confirmar una señal de fortaleza que nos haga pensar en una recuperación importante de su serie de precios. El selectivo norteamericano lleva una semana atacando la resistencia clave de los 12.880 puntos. La confirmación de la superación de estos precios nos haría pensar en la formación de un throw back a la media de 200 sesiones y un próximo ataque al siguiente nivel de resistencia que presenta en los 13.720 puntos. Si lograra superar estos precios, no descartamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 15.000 puntos. Por debajo, el soporte clave se encuentra en los 11.695 puntos, mínimos del último apoyo en la media de 200 sesiones.

Amazon parece que está dando los primeros síntomas para iniciar una recuperación de su maltrecho aspecto técnico. A corto plazo parece que podríamos acabar viendo la superación de la resistencia de los 102,10 dólares. Esto nos haría pensar en un ataque a la resistencia clave de los 114 dólares. Su comportamiento en estos precios es vital. Si consigue superarlos se confirmaría un cambio de tendencia lo que podría terminar por catapultar a la compañía del Nasdaq hasta el nivel de los 140 dólares.

