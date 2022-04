A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Bankinter, Ferrari, Ibex, ACS, Merlin Properties,

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Patricia C. Parecía que el Ibex retomaba el vuelo alcista pero las caídas de las últimas sesiones y las noticias de Ucrania me han temer lo peor ¿Qué niveles debo vigilar del Ibex 35. Gracias.

Buenos días Patricia. El Ibex 35 no ha podido con la media de 200 sesiones. El selectivo español ha frenado su escalada al acercarse a la resistencia clave de los 8.912 puntos, máximos anuales. A corto plazo estaremos muy pendientes del soporte de los 8.274 puntos. Si pierde estos precios se complicaría su evolución técnica del corto plazo y no descartaríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 7.783 puntos, mínimos del hueco alcista que se dejara el 9 de marzo. No apreciaremos una señal de fortaleza en el selectivo español mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 8.912 puntos.

Paco M. ¿Qué valores me recomendaría del Ibex a corto plazo? Muchas gracias

Buenos días Paco. Hay varios valores me gustan para las próximas sesiones si bien todos necesitan confirmación. ACS es el primero de ellos. La compañía lleva varias semanas consolidando niveles tras superar la resistencia de los 24,46 euros y parece que podría estar dando forma a una figura de continuación de tendencia. Un cierre por encima de los 25,15 euros sería lo que encendería la mecha alcista de la compañía. En cuanto consiga superar estos precios podríamos ver un ataque al nivel de los 27 euros.

Otro que me gusta mucho es Merlin Properties. La mayor compañía inmobiliaria de España viene dando síntomas de una impresionante fortaleza. Tras superar los máximos anuales la compañía viene consolidando niveles con todo dispuesto para comenzar un nuevo impulso alcista. Como en el caso de ACS necesita confirmación y ésta se dará con la superación de los máximos anuales que presenta en los 11,11 euros. Si consigue romper estos precios podríamos ver un ataque al nivel de los 12 euros.

Bankinter también me parece que ofrece un buen aspecto técnico. Tras presentar resultados hace tan sólo unas sesiones el banco consiguió poner fin al movimiento lateral de las últimas semanas y parece que podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta los máximos anuales que presenta en los 6 euros.

Marzo Antonio S. ¿Que le parece Ferrari? ¿Qué niveles serían de entrada?

Ferrari ha intentado subirse por encima de la media de 200 sesiones pero se ha frenado en las inmediaciones de la resistencia de los 212 euros. Estos precios son los niveles que no deberíamos perder de vista si queremos posicionarnos en el valor. Hasta que no consiga cerrar por encima de estos precios no deberíamos interesarnos por la compañía. Eso si, en cuanto los supere podríamos acabar viendo un ataque a los máximos históricos que dibujara a finales de pasado año en los 248 euros.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.

---AMPLIANDO---