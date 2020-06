A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza CAF, Grenergy, FCC, Beyond Meat, Enagás, Repsol, Telefónica y el bitcoin.

Buenos días, José María. Me gustaría que analizaras las empresas CAF y Grenergy. No son empresas mediáticas y por tanto aparecen pocas valoraciones sobre ellas. Gracias por tus análisis, son de gran ayuda para los que no nos dedicamos a esto. Saludos. I.BJ.

Estimado inversor, buenas tardes. Son muchos los títulos que en este último gran rebote han alcanzado importantes niveles de resistencia, como es el caso que nos ocupa, el de CAF. De hecho, se puede decir que tras un rebote del 45% este se ha girado con violencia ante lo que puede ser un ‘pull back’ de manual a la antigua zona de soporte (ahora resistencia) de los 36-36,50 euros. Sin olvidar tampoco la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 37,75 euros.

En cuanto a Grenergy, le tenemos en plena zona de resistencia, en la base del antiguo canal alcista. Lo que quiere decir que puede que estemos ante un simple ‘pull back’ a la base del mismo (antes zona de soporte y ahora zona de resistencia). En términos de medio y de largo plazo estamos hablando de un título alcista, pero en la medida en que sigamos teniendo máximos y mínimos decrecientes solo cabe decir que la fase correctiva sigue su curso. Además, un poco más arriba presenta una importante resistencia en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde finales de 2019. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Mi consulta es sobre FCC compradas a 7,20 euros y Beyond Meat a 75 dólares. ¿Qué perspectivas tienen? ¿Se pueden mantener? ¿Con qué ‘stops’? Muchas gracias por su tiempo.

Apreciado lector, buenas tardes. El gráfico de FCC habla por sí solo, pues encaja dentro de lo que es un ‘pull back’ a la zona de resistencia/antes soporte que presenta en el canal bajista por el que se ha estado desplazando el precio desde finales de 2018. Luego ahora lo normal es que se tomara un respiro, un descanso que sirva para drenar/ajustar las importantes subidas acumuladas desde los mínimos anuales. Lo que está claro es que toda posibilidad de reestructurarse de nuevo al alza pasa porque sí o sí se respete el soporte que presenta en los 6,80 euros.

Beyon Meat es un título que analizamos justo cuando pulverizó con claridad la parte alta (resistencia) del canal bajista por el que se ha estado desplazando el precio desde su salida al parqué. Rompió al alza el canal, con hueco alcista, y desde entonces presenta una impecable tendencia alcista. De hecho, se puede decir que ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos históricos en los 239,71 dólares. Y como soporte más importante tenemos el hueco alcista en los 100 dólares. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. Muchísimos jóvenes inversores como yo no nos perdemos ni un solo día cada uno de sus análisis desde casa. Con Enagás compradas a 19 euros, ¿qué piensa que nos deparará el futuro? Muchas gracias. A.PE.

Estimado inversor, buenas tardes. No sabe cuánta ilusión me da leer lo que vd. me comenta. Se agradece, de verdad. Dicho esto, Enagás es un título que me gusta en términos de medio y de largo plazo. Por un lado está la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde 2008 y que pasa por los mínimos de marzo, además del soporte horizontal que ha estado actuando de soporte desde 2014, en los 17,60-18 euros. Lo que deja la puerta abierta a que, con sus correcciones contra tendencia, ponga rumbo a los máximos anuales e históricos, en los 26,26 euros. De nuevo, muchas gracias por sus palabras, un saludo.

Buenos días D. José María y enhorabuena por su trabajo en este espacio. Quería consultarle por cómo ve a Telefónica y Repsol para entrar en este momento. Gracias de antemano. Saludos. C.C.

Apreciada lectora, buenas tardes. Pues a Telefónica la veo como a todo el mercado, en fase de rebote o fase de reacción. Le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre la operadora. Las caídas de este martes no quieren decir ni mucho menos que no pueda seguir rebotando. Hemos de saber que presenta una importante resistencia en el hueco bajista de los 5,09 euros, pero sobre todo tenemos la resistencia de los 5,30-5,35 euros: los mínimos de 2009. De manera que, incluso, un rebote hacia ahí encajaría dentro de lo que es un ‘pull back’ al gran doble techo de largo plazo que independientemente de que se cumpla o no, sigue ahí. Intacto.

En cuanto a Repsol le tenemos atacando esa gran zona de resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 9,60 euros. Es cierto que este se ha rellenado en su totalidad, pero no se ha cerrado o lo que es lo mismo anulado. Para cerrarlo hace falta que el precio cierre un viernes por encima de los 9,60 euros. Solo así lo daremos por anulado. En cualquier caso, lo que está claro es que tenemos a los títulos de la petrolera luchando con resistencias importantes, pues además la zona de los 10,50 euros se corresponde con un ajuste/retroceso del 50% de la caída previa. Gracias a usted, un saludo.

Hola, José María. ¿Cuándo se puede decir que el bitcoin ha cambiado de tendencia? Tengo 1 BTC a 9.320 dólares y no sé muy bien qué niveles he de vigilar ni dónde colocar el ‘stop’. Muchas gracias por todos sus consejos. Un cordial saludo desde Granada. R.OH.

Estimado inversor, buenas tardes. Lo cierto es que con el bitcoin podemos esperar cualquier cosa en el corto plazo. Es un subyacente siempre complicado de analizar, pues casi nunca es lo que parece. Lo único que tengo más o menos claro, y por supuesto me puedo equivocar, es que la resistencia clave está en los 10.500 dólares de la criptomoneda. Nivel que se corresponde con los 10.700 del futuro del subyacente. Y mientras no salte por encima no tendremos nada de nada. Eso sí, por encima comenzaremos a pensar en los 14.000 e incluso los 20.000 dólares. Muchas gracias a usted, caballero. Un saludo.

