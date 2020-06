Telefónica presenta dos importantes resistencias a la vuelta de la esquina y la primera de ellas es el hueco bajista semanal de los 5,10 euros.

Análisis Técnico PULL BACK S1 4.50 S2 3.76 R1 5.10 R2 5.30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El rebote de las últimas semanas en los títulos de nuestra operadora no tienen nada que ver con una mejoría de la compañía en sí, se trata de un movimiento en bloque de todo el mercado. El Ibex subió la semana pasada un 10% y por lo tanto es lógico y normal que todo el mercado suba con fuerza. Dicho esto, dos son las zonas de control en los títulos de Telefónica en este momento: el hueco bajista semanal de los 5,09 euros y sobre todo los 5,30-5,35 euros: los mínimos de 2012. De hecho aun cuando este rebotara hasta los 5,30 euros estaríamos hablando de un simple 'pull back' al gran doble techo de largo plazo. De hecho y a pesar del último rebote seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes de medio y largo plazo y así no se sube. Y el peligro real está en la posibilidad de que el rebote en curso sirva para "coger carrerilla a la baja" de nuevo. Luego se cumplirá o no, porque nada es infalible en los mercados, pero la gran figura de vuelta apunta hacia niveles cercanos a los mínimos de 2002.