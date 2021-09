A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Repsol, Alibaba, Técnicas Reunidas, Telefónica, IAG, Amadeus, Solaria y PharmaMar.

Buenos días, Sr. Rodríguez, ¿Podría orientarme sobre Repsol? Parece que va perdiendo soportes poco a poco. ¿Cree que se sujetará por aquí, o seguirá cayendo? ¿Es un valor para mantener si se está comprado o para vender? Gracias por su trabajo y que tenga un buen día. J.CC.

Estimado lector, buenas tardes. En este momento Repsol tiene un importante soporte en los mínimos de julio, coincidiendo con los máximos de enero. Ahí es donde está el soporte, en los 8,69 euros. Es importante que este soporte aguante, pues de lo contrario no descarto una caída hacia la zona de los 8 euros, coincidiendo con lo que puede ser la base (soporte) de un pequeño canal correctivo. Por arriba, por el lado de las resistencias tenemos los 10 euros y los máximos anuales en los 11,22 euros. Gracias a usted e igualmente.

Gráfico semanal de Repsol

Buenos días. Agradecería que analizara Alibaba, acción demasiado castigada en mi opinión en los últimos meses. Gracias de antemano y reciba un cordial saludo. F.RM.

Apreciado inversor, buenas tardes. Alibaba sigue en fase correctiva (máximos y mínimos decrecientes) pero eso no quiere decir que no pueda rebotar con más o menos fuerza (fases de reacción). De hecho, le tenemos encajado dentro de un impecable canal bajista desde finales de octubre y no podemos descartar que, desde aquí, con sus correcciones contra tendencia, trate de atacar próximamente la parte alta del canal, ahora en los aprox. 206-207 dólares. Pero hasta que el precio no salga de dicho canal bajista no podemos pensar en nada más. Y como soporte tenemos los mínimos anuales, coincidiendo con la base del canal, en los 152,80 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Alibaba

Buenos días. Tengo comprados Técnicas Reunidas a 12,10 euros y Telefónica a 3,50 euros. Tenía mucha confianza en los dos valores, pero a la mínima que rebotan luego caen más fuerte. No sé si deshacer posiciones o aumentarlas con un horizonte de uno o dos años. Muchas gracias por los análisis. N.S.

Estimado lector, buenas tardes. Técnicas Reunidas es ahora mismo de los valores más débiles de nuestro mercado con mucha diferencia. De hecho, la única estrategia con cierto sentido en este momento pasa por abrir largos (posiciones alcistas) en los niveles de precio más cercanos posibles al rango soporte que tiene en los 6,50-6,70 euros (los mínimos históricos de 2020 y los de este año). Digamos que es ahí donde la ecuación rentabilidad-riesgo se hace óptima por el lado largo y siempre y cuando no se perforen los mínimos históricos (6,47).

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas

En cuanto Telefónica, la historia de siempre. Ahí tenemos al título intentando cerrar/anular el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 4,40 euros. Hasta que este no se cierre no tendremos ninguna nueva señal de fortaleza en el valor. Y si lo hace, la siguiente parada y donde se puede librar la madre de todas las batallas está en la zona de los aproximadamente 5 euros, que es por donde pasa la directriz bajista desde 2015. Y mientras tanto a esperar a ver qué pasa con el hueco bajista semanal de marzo del año pasado. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenos días, ¿cómo veis la evolución de IAG y Amadeus para los próximos meses? Muchas gracias, un saludo. I.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. IAG ha deteriorado mucho su aspecto técnico recientemente. Puede leer aquí el análisis que este jueves realizamos sobre la aerolínea. Es un valor muy volátil que sigue muy tocado y, rebotes aparte, no me parece que a día de hoy sea una apuesta interesante. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no es un valor alcista en términos de medio y de largo plazo y por mi forma de ver el mercado un servidor siempre evita invertir en este tipo de valores.

Gráfico diario de IAG

En cuanto a Amadeus, solo me lo plantearía si por un casual la cotización buscara la zona de soporte que tiene en el entorno de los aprox. 48,50 euros, que es por donde pasa la recta que une los mínimos de mayo de 2020 y de octubre. Por lo demás no es un valor que ahora mismo me diga nada, pues figura de vuelta como tal en términos de medio y de largo plazo no tiene. Y desde la zona de máximos anuales el precio está construyendo máximos y mínimos decrecientes y así no se sube. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Amadeus

Hola, buenos días. Gracias por sus técnicos, que son de fácil comprensión. Tengo acciones de PharmaMar y de Solaria. A la primera le pierdo un 15% y Solaria las tengo más o menos en precio. ¿Qué opina con vistas a finales de año? Muchas gracias por todas sus recomendaciones. D.RS.

Estimado lector, buenas tardes. PharmaMar lo analizamos recientemente dentro de lo que era una apuesta para este mes y lo cierto es que está funcionando muy bien. Puede decirse que el precio está reaccionando a las puertas de la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde octubre de 2018. Ese fue el origen del cambio de tendencia, al alza, del valor. Por lo que ahora mismo ya no tiene sentido alguno vender, más bien todo lo contrario. Y como soportes la estructura de los precios nos ha dejado muy claro que estos están en los 68,50 y los 66,26 euros. Manténgalas.

En cuanto a Solaria, el valor está empezando a jugar con fuego. No hace mucho lo analizamos (léalo aquí) y por el momento todo sigue igual. Ahora mismo está coqueteando con la directriz alcista de los últimos 5 años. Pero la clave está principalmente en el soporte que tiene en los mínimos anuales (14,22). Es vital que este soporte aguante si no queremos volver a ver fantasmas en el valor. El valor se está desplazando dentro de un lateral desde marzo y el hecho de poder perder la base del mismo (soporte) no es precisamente una señal que invite al optimismo. Pero en la medida en que no lo haga tampoco habrá pasado nada. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos una importante en los 18 euros. Solo por encima de esta se nos pasaría el susto que ahora mismo llevamos en el cuerpo. Muchas gracias a usted, un saludo.

