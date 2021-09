Solaria ha amanecido este martes como el peor valor del Ibex, con caídas que han llegado a ser del 6%, después de que Goldman Sachs le haya bajado el precio objetivo hasta los 19 euros desde los 25,50 euros.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 14.20 S2 13 R1 18 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Solaria ha despertado este martes con fuertes caídas y con un hueco bajista en los 16,46 euros, el precio de cierre de este lunes. Lo que quiere decir que ahora tenemos ahí una importante zona de resistencia. Y por lo demás no hay muchas más novedades. Al fin y al cabo el valor se está desplazando lateralmente desde el pasado mes de mayo dentro de un rango de precios comprendido entre los 14,20 euros por abajo como soporte (los mínimos de junio) y la parte alta en los 18 euros (resistencia). Lo que quiere decir que las caídas de hoy no significan nada, o mejor dicho no tienen implicaciones técnicas de ningún tipo. ¿Acaso nos hemos olvidado ya de que Solaria es de los valores más volátiles de nuestro mercado y que este se mueve un +-5% casi a diario?.

Casi lo de menos es si el precio perfora o no por poco la directriz alcista de largo plazo. Pues sabemos que las dilataciones existen y más en valores tan volátiles como este. Pero lo que no tendría ningún sentido a día de hoy es que el precio terminar perforando el importante soporte, el soporte vital que tiene en los mínimos anuales, los mínimos de junio en los 14,20 euros. Mientras no lo perfore no creo que la sangre corra por las calles más de lo que ya lo ha hecho.