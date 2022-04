A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Santander, Iberdrola, Naturgy, Medtronic, Audax Renovables, Solaria, Almirall y Nvidia.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenas, Sr. Rodríguez. Necesitaría hacer algo de liquidez y tengo que vender una de las dos posiciones que tengo en bolsa: Santander e Iberdrola. ¿Cuál puede hacerlo mejor este año? O dicho de otra manera… ¿cuál le gusta menos? Muchas gracias y saludos desde Cuenca. R.R.

Estimado inversor, buenas tardes. En realidad, no me disgustan ninguna de las dos. Santander ha cerrado recientemente el hueco bajista de los 3,2375 euros y ello, en sí, es una señal de fortaleza que no podemos obviar. Y por abajo, por el lado de los soportes, tenemos el hueco alcista de los 2,9830 euros. En cualquier caso, este valor se está desplegando lateralmente desde hace algo más de un año. Algo de lo que podemos decir también de Iberdrola.

Ahora bien, justo en este momento tenemos a los títulos de Iberdrola atacando la importante resistencia de los 10,30-10,35 euros: los máximos de enero y de febrero. En teoría un cierre semanal con holgura por encima activaría una importante señal de fortaleza en el valor. Pues desde ese momento tendremos una prometedora figura de vuelta en doble suelo que si cumple con la proyección mínima teórica de la misma le lanzaría por encima de los máximos históricos (11,90). Me gusta más Iberdrola que Santander, sin duda. Esta mañana hemos analizado los títulos de la eléctrica, puede leerlo aquí. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. Rodríguez. Ruego me indique ‘stop’ y un nivel de salida para Naturgy, a la que le gano bastante. Muchas gracias. A.F.

Apreciado lector, buenas tardes. Desconozco su precio de compra en Naturgy, pero si quiere un ‘stop loss’ de verdad este no puede ser otro que el último mínimo creciente, el último mínimo de reacción en los 21,60 euros. Pero si ha comprado en el último rebote la cosa cambia. En este caso diría que en la medida en que no tenga un cierre semanal por debajo del mínimo de la vela semanal previa no habría nada de lo que preocuparse. Depende del precio de entrada y el horizonte temporal de la inversión. Pero lo importante es que todo apunta a que el valor puede volver perfectamente a los máximos históricos en los 29,35 euros. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días. Me gustaría, por favor, que analizara Medtronic. Es una empresa y en un sector al que le veo mucho potencial. ¿Cuál puede ser un nivel de compra interesante? Saludos y que tenga un buen día. J.C.

Estimado inversor, buenas tardes. El gráfico de Medtronic me gusta, de hecho y a pesar de las caídas de los últimos meses estamos hablando de un valor alcista en términos de medio y de largo plazo. Ahora bien, me sentiría más cómodo abriendo largos (posiciones alcistas) en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del canal alcista, en el entorno de los 90 dólares en este momento. Ahí sería una compra clara. De vuelta ese saludo e igualmente, caballero.

Estimado José María. Me gustaría que tratase dos compañías de energías renovables a las que vendo siguiendo desde hace mucho tiempo. Son Audax y Solaria. ¿con cuál se quedaría si tuviera que elegir una? Voy a largo plazo. Gracias desde Palencia. F.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Empezando por Audax Renovables, me quedo con el hecho de que tenemos un prometedor ‘martillo’ semanal tras rellenar el hueco alcista de los 9,45 euros. Ahí es donde está el ‘stop loss’ para cualquier posición alcista. Digamos que en la medida en que no tengamos un cierre por debajo del martillo lo normal, lo más probable, es que termine buscando la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de 2018 y que pasa en este momento por la zona de los 2,20 euros.

No obstante, me gusta mucho más Solaria, que confirmó figura de vuelta por encima de la resistencia de los 18 euros. Desde entonces el valor es otro muy distinto y no descarto en absoluto que termine buscando los máximos históricos en los próximos meses. El problema de este valor es que ha corrido demasiado y subirse al tren de las compras ahora se me antoja llegar muy tarde. Me quedo con Solaria, en correcciones. Gracias a usted, un saludo.

Buenas, José María. Tengo Almirall a 11,20 euros compradas a principios de febrero. Creo que el castigo de la farmacéutica ha sido excesivo. ¿Podría analizar el valor? Aunque ya sabemos que no tiene la bola de cristal, ¿cree que lo puede hacer bien en un plazo de un par de años? Gracias y buen día. T.C.

Estimado inversor, buenas tardes. Almirall es un valor que me gusta y esto es así por lo impecable de la directriz alcista de largo plazo en la que se viene apoyando desde finales de 2011. Es decir, más de una década apoyándose una y otra vez en dicha zona de soporte. Esta directriz pasa en este momento por los aproximadamente 10 euros. Aunque dudo mucho que vaya a buscar apoyo en la misma otra vez. Veo más probable un ataque a los máximos de 2021 y luego la zona de máximos históricos que la posibilidad de perder el soporte de los 10 euros. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Tengo algo de liquidez y me planteo comprar algo de tecnología y había pensado en Nvidia. ¿Qué le parece? Gracias y saludos. R.OM.

Apreciado lector, buenas tardes. No está muy claro lo que parece querer construir Nvidia. Todavía tenemos la mitad de la semana por delante y cabe la posibilidad de que se reestructure al alza y de alguna manera el doble suelo que parecía confirmar recientemente no se anule. Puede pasar también que el precio decida buscar apoyo en la antigua directriz bajista, ahora soporte, en los aproximadamente 235 dólares. Pero lo que está claro es que toda posibilidad de terminar saliendo al alza pasa porque se respete en todo momento el importante soporte de los 206,50 dólares (los mínimos anuales).

Mientras este soporte aguante podemos hablar de un errático lateral al alza y a la baja donde la ecuación rentabilidad-riesgo óptima la tendremos intentando abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles al soporte mencionado con ‘stop loss’ por debajo. Un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.