A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Plug Power, Acciona, Alibaba, Tesla, Indra, Telefónica, Mediaset España e IAG.

Buenos días, ¿podrías analizar Plug Power Inc? Gracias. P.M.

Estimado lector, buenas tardes. Buenos días. Plug Power acumula una caída del 67% desde los máximos anuales de principios de año y el problema es que la serie de precios sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes. O lo que es lo mismo la fase correctiva, rebotes aparte, sigue intacta. Lo único a lo que agarrarse es a la envolvente alcista que nos dejó el precio en la sesión del martes de la semana pasada. De lo que se deduce que en la medida en que no se perforen los mínimos de dicha vela (18,47 dólares) podemos mantener las posiciones largas que se pudieran haber tomado recientemente en el valor. Pero sabiendo que la estructura de los precios sigue siendo correctiva en este momento. Otra cosa sería si el precio fuera capaz de superar el último máximo decreciente en los 30,34 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Plug Power Inc.

Buenos días, me gustaría saber cómo ve a Acciona, a la que le ganó 25%. No tengo prisa en vender si las perspectivas para la compañía siguen siendo buenas. Muy agradecido. L.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Acciona es de los valores más alcistas de nuestro mercado a día de hoy. En las últimas semanas se nos ha parado, pero es que este ha tocado la parte alta del canal alcista de largo plazo. Y, además, tenemos los máximos históricos casi a la vuelta de la esquina: los 154 euros. Con esto quiero decir que en el momento actual no hay motivo alguno para deshacer posiciones en la compañía. Es un claro mantener en cartera. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en la zona de los aproximadamente 124 euros, que se corresponden con los máximos de 2020. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Acciona

Buenas, D. José María. Muchas gracias por sus análisis, que para mí tienen un gran valor. ¿Sería tan amable de analizar Alibaba y Tesla? Soportes y resistencias. Muchas gracias y saludos. I.PD.

Estimada lectora, buenas tardes. La pérdida de ‘momentum’ en Alibaba es clara. La cotización está luchando por no perder con claridad la zona de soporte de los mínimos de finales de 2020 en los 211 dólares. En el corto plazo es probable que rebote tras las fuertes correcciones de las últimas semanas y no podemos descartar una corrección posterior hacia niveles de soporte cercanos a los mínimos de 2020, en los 170 dólares. No sé si la tiene o no en cartera, pero si no la tiene esperaría. La fase correctiva sigue intacta y no tenemos figura de vuelta de las caídas.

Gráfico semanal de Alibaba

En cuanto a Tesla es un valor que sigue siendo alcista en términos de largo plazo. Y que en este momento cotiza muy cerca de niveles de soporte importantes, como son los mínimos de la sesión del 5 de marzo. En ese día el precio nos dibujó un ‘martillo’ y el precio rebotó con fuerza desde ahí. Es importante que el soporte de los 539 dólares aguante si no queremos asistir a un nuevo latigazo bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Tesla

Hola, José María. Me gustaría que analizara las dos acciones en las que estoy invertido. Indra, a la que le gano un 15% y Telefónica, a la que le pierdo un 20%. Indra es un valor que parece olvidado por los inversores y del que se escribe muy poco, es curioso. Muchas gracias por esta sección, que nunca me pierdo. J.MY.

Apreciado inversor, buenas tardes. Indra parece estar corrigiendo el 50% de la amplia vela alcista del último mes. Lo normal es que desde aquí trate de reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en la resistencia que presenta en la zona de los aproximadamente 10-10,20 euros: la recta que une los máximos decrecientes de 2017 y de 2020. O al menos ahí es donde tenemos, teóricamente, la primera zona de resistencia importante.

Gráfico mensual de Indra

En cuanto a Telefónica, valor que hemos analizado esta mañana, parece querer poner rumbo de nuevo a la importante resistencia de los 4,63 euros. El hueco bajista semanal de marzo de 2020 del que venimos hablando meses y meses. Ahí es donde está la primera resistencia de verdad… y luego tenemos la directriz bajista principal. Pero por lo demás todo sigue exactamente igual. Es decir, el valor está en fase de rebote dentro de una clara tendencia bajista de fondo. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica

Buenas, José María. Tengo acciones de IAG a 2,12 euros y de Mediaset España a 4,40 euros. ¿Qué me recomienda que haga? ¿Qué soportes y resistencia debo vigilar en el corto plazo? Muchas gracias. A.RC.

Estimado lector, buenas tardes. IAG está desplegando un movimiento lateral (fase de reacción) similar al que llevó a cabo a lo largo de noviembre de 2020-febrero de este año. Lateral que cuando se superó al alza confirmó el inicio de un nuevo impulso alcista que le llevo en poco tiempo hacia la zona de resistencia de los 2,57 euros. No olviden que el valor tiene una resistencia muy clara en el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 2,6160 euros. 'Gap' que se ha rellenado en varias ocasiones pero que todavía no se ha cerrado.

Las zonas de control en este momento están en los 2,57-2,62 euros como zona de resistencia y los 2,10 euros como soporte. Con otro soporte muy importante en la zona de los dos euros. En cualquier caso, en la medida en que el precio no salte por alguno de los dos lados del lateral no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento alcista de corto plazo.

Gráfico semanal de IAG

En cuanto a Mediaset España lo que tenemos delante es un 'throw back' de manual a la antigua directriz bajista de los últimos cuatro años, antes resistencia y ahora soporte. Por no hablar del doble suelo que se cumplió al tick. Dicho esto me quedo con el apoyo en la directriz bajista y lo normal es que desde aquí ahora trate de reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en la importante zona de control, en este caso resistencia, que pasa por el entorno de los siete euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Mediaset España

