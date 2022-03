A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza IAG, BMW, Taiwan Semiconductor, Sabadell, Amadeus, Cellnex, Telefónica y BBVA.

Buenos días, les escribo para ver si pueden analizar el estado actual de IAG tras el desplome de los últimos días. ¿Ven probable un rebote duradero? Gracias y saludos. C.B.

Estimado lector, buenas tardes. IAG está rebotando desde el soporte decreciente que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos decrecientes desde septiembre. El problema de este valor, además de su volatilidad extrema, es que aun cuando rebotara hacia la zona de los 2-2,05 euros todo encajaría dentro de lo que es un rebote hacia la directriz bajista que viene actuando de resistencia desde hace un año. Mucho tendría que subir este valor para de alguna manera confirmar un cambio de tendencia al alza. Desconozco su precio de compra, pero en teoría todo acercamiento a la directriz bajista se debería interpretar como una oportunidad para reducir riesgo/reducir posiciones. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de IAG

Buenos días. Me gustaría conocer su opinión sobre dos valores muy castigados en las últimas semanas y que tengo en cartera desde finales del año pasado: BMW y Taiwan Semiconductor. Muchas gracias desde Toledo. P.T.

Apreciado inversor, buenas tardes. Todo ha caído con fuerza en las últimas semanas y, rebotes aparte, no tenemos figura de vuelta de ningún tipo en ningún índice. Dicho esto, BMW ha corregido hasta niveles de soporte muy interesantes: la antigua directriz bajista, antes resistencia y ahora soporte. Cabe la posibilidad de que el precio esté tratando de reestructurarse al alza desde la directriz bajista que unía los máximos decrecientes desde principios de 2015 y que pasa por la zona de los aprox. 69 euros. Digamos que estamos en este momento ante un ahora o nunca en el valor.

Gráfico semanal de BMW

En cuanto a Taiwan Semiconductor (TSM), era un valor que no me desagradaba siempre y cuando respetara el importante soporte de los 107,50-108 dólares. Ahora este nivel pasa a ser una resistencia muy importante y donde es probable que terminemos viendo un ‘pull back’ hacia la nueva resistencia. El peligro ahora mismo es que lo que tenemos delante es un potencial doble techo y este, si se cumple, le proyecta hacia la zona de los aproximadamente 80 dólares. Ahora mismo BMW no me preocupa tanto como TSM. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Taiwan Semiconductor (TSM)

Buenos días, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Sabadell compradas a finales de 2019 a 1,02 euros. ¿Volveré a verlas alguna vez a ese precio o aprovecho cualquier rebote para venderlas y salirme? Muchas gracias por sus consejos. A.R.

Estimado lector, buenas tardes. Si no llega a ser por la invasión de Ucrania por parte de Rusia parece que Sabadell iba lanzado a por el euro y más arriba. Pero el castigo en los bancos a nivel europeo ha sido de aúpa, en torno al 30% de media. A pesar de la fuerte corrección en los títulos de Sabadell el precio parece querer rebotar un poco antes de llegar al soporte creciente de los últimos meses, ahora en los 0,55 euros. En la medida en que el valor no perfore el rango soporte de los 0,5330 euros (mínimos de diciembre)-0,55 euros todavía podemos ser optimistas con el valor con vistas a los próximos meses. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Sabadell

Buenos días, José María. Antes que nada, darle las gracias por esta sección y por sus comentarios, siempre interesantes. Mi pregunta es sobre dos valores del Ibex: Cellnex y Amadeus. A la primera le pierdo un 25% y Amadeus las tengo en precio a pesar del reciente desplome. ¿Qué me aconseja que haga? Muchas gracias. H.S.

Apreciado inversor, buenas tardes. Cellnex está rebotando con fuerza en los últimos días, pero a pesar de ellos todo sigue igual. Quiero decir que figura de vuelta como tal no tenemos y por lo tanto todo forma parte de un rebote (fase de reacción) dentro de una clara tendencia bajista de fondo. Lo que no quita para que, incluso, este se pueda dirigir a la importante resistencia que presenta en el rango de los 47,30 (directriz bajista) - 47,50 euros (hueco bajista de principios de año). Pero por el momento no hay nada más. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos los 38 euros y los mínimos de 2021 en los 36,30 euros.

En cuanto a Amadeus este ha perdido ‘momentum’ (velocidad de crucero) alcista tras la perforación de la directriz alcista en la que se venía apoyando desde los mínimos de la pandemia (abril de 2020). Al menos, dentro de lo malo, el valor parece querer agarrarse al importante soporte de los mínimos de septiembre. Es clave, crítico, que este soporte aguante porque de lo contrario tendremos una preocupante figura de vuelta a la baja con importantes implicaciones bajistas para los precios. Pero lo cierto es que si hay que lanzarse a la piscina en este valor es ahora, con ‘stop loss’ por debajo de los mínimos antes mencionados. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, Sr. José María. Me gustaría saber su opinión sobre Telefónica comprada a 4 euros y BBVA a 5,95 euros. Me gustaría saber cómo cree que pueden evolucionar este año. Muchísimas gracias por atenderme. A.R.

Estimado lector, buenas tardes. Empezando por Telefónica le diré que se le va más fuerte que la mayoría de los ‘blue chips’ de nuestro mercado. Pero le falta un empujón más para poder hablar de un antes y un después en el título. La directriz bajista principal, que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes y que pasa en este momento por la zona de los 4,50-4,55 euros. Hasta que no sea capaz de consolidar claramente por encima no tendremos nada nuevo bajo el Sol. Por abajo, por el lado de los soportes, es importante que los 3,45-3,50 euros aguanten.

En cuanto a BBVA, le tenemos tratando de rebotar desde el soporte decreciente. Pero lo cierto es que en la medida en que no se cierre el hueco bajista de este lunes (que es diario y lo puede ser semanal), en los 4,80 euros, no tendremos la más mínima señal de fortaleza real en los títulos de la entidad vasca. Este ‘gap’ lo tienen la mayoría de los índices y valores de todos los mercados mundiales. Luego cuando todos los cierren, entonces podremos hablar de algo más que un simple rebote contra tendencia. Muchas gracias a usted, un saludo.

