Consultorio de análisis técnico: Ence, BBVA, CaixaBank, Pescanova, Talgo y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ence, Naturgy, BBVA, Audax Renovables, CaixaBank, Pescanova, Codere y Talgo.

Hola, buenos días. Querría saber cómo ve a Ence Energía y Celulosa SA compradas a 6,73 euros. ¿Va a subir hasta allí, o no? ¿cómo ve el título? S.J.

Estimado lector, buenas tardes. Últimamente es rara la semana en la que no nos preguntan por Ence y la analizamos. De hecho, no puedo decir nada distinto de lo que ya dije este lunes. Ence es bajista, lo que no quita para que le tengamos ya cerca de la zona de resistencia que por definición le confiere la parte superior del canal bajista. Por el momento no tiene sentido plantearse cotas de precio más allá de la zona de los aproximadamente 4,20 euros: la parte superior del canal bajista. Otra cosa muy distinta será si más adelante el precio es capaz de pulverizar con claridad y en velas semanales por encima del canal bajista. Entonces, podremos plantearnos otros escenarios (más alcista), pero por el momento el precio no está haciendo nada que no haya hecho en otros momentos de mercado, rebotar hasta la parte alta del canal bajista. Es más, tras los últimos acontecimientos políticos el precio se nos ha girado con violencia a la baja. Ni siquiera ha llegado a poner a prueba la fortaleza de la resistencia que le confería la parte alta del canal bajista. Un saludo.

Hola Sr. Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Puede analizar y compartir su opinión sobre Naturgy y BBVA? Gracias por adelantado. K.

Apreciado inversor, buenas tardes. Hace mucho que no analizamos este título, Naturgy, y es que en realidad lleva mucho tiempo desplazándose lateralmente dentro de un rango de precios comprendido entre los 22 y los 24 euros. Qué duda cabe que estamos ante un título sin tendencia en el corto plazo. Pero, y esto es lo más importante, dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. Ahora bien, cualquier potencial corrección que le acerque a la base del canal se debe interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. En este momento la base del canal alcista para por los aproximadamente 21,50 euros.

En cuanto a BBVA y tras los acontecimientos de este martes, el título se ha girado de nuevo a la baja con fuerza desde la zona de resistencia que le confiere la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde principios de 2018. De manera que tenemos un tercer rechazo por parte del precio en la directriz bajista. Está visto que en la medida en que el precio no salte y confirme por encima de la resistencia de los 5,05 euros no hay nada que hacer. A día de hoy todo continúa encajando dentro de un rebote, a su vez dentro de una fase correctiva de grado mayor. Sin embargo, Naturgy presenta una fortaleza intrínseca mucho mayor que la de la entidad vasca. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. En primer lugar, quería felicitarle por esta sección, con la que nos ayuda cada semana. Mi consulta es sobre Audax Renovables (soportes y resistencias) para posicionarme en ellas. Muchísimas gracias. I.M.

Estimada inversora, buenas tardes. Audax Renovables es otro de esos títulos que casi siempre analizamos en esta sección todas las semanas. Y todo sigue igual. Es un título interesante por cuanto parece que va a atacar en breve la zona de resistencia que presenta en la parte alta del triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Pauta que, además, sería de continuidad de tendencia: alcista. Pero para ello vamos a ver si el precio es capaz de saltar con holgura por encima de la parte superior del triángulo, ahora en la zona de los aproximadamente 2,30 euros. Mientras que por el lado de los soportes tenemos la base del mismo, ahora en los aprox. 1,40 euros. Hemos de esperar a que el precio rompa por uno u otro lado para tener la confirmación del que, muy probablemente, sea el siguiente gran movimiento en tendencia. Pero qué duda cabe que las sensaciones el ‘feeling’ es bueno. Muchas gracias a usted caballero y muy amable por sus palabras. Un saludo.

Buenos días y gracias por la oportunidad que nos ofrecéis. Mi pregunta en por CaixaBank, ¿cuál es su proyección? Gracias. A.G.

Apreciado inversor, buenas tardes. CaixaBank es de los títulos de nuestro sector financiero que mejor lo está haciendo con mucha diferencia. De hecho, desde los mínimos de este verano el título acumula una revalorización del 40%. Y, además, técnicamente hablando, lo está haciendo de manera bastante ordenada y en cierta medida previsible. De hecho, a principios de octubre rompió al alza con claridad la directriz bajista que unía los impecables máximos decrecientes desde septiembre de 2018. Y desde entonces tenemos impecables mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae, solo se sube. Además de lo impecable de la recta de aceleración de corto plazo (directriz alcista) que une los sucesivos mínimos crecientes desde septiembre. Con todo, mucho cuidado porque los últimos acontecimientos políticos están llevando al Ibex a perder soportes importantes, arrastrado sobre todo por el sector financiero en bloque. Y si la directriz alcista que se está atacando se perfora, como parece, es probable que vuelvan los sustos en la cotización para las próximas sesiones/semanas. Gracias a usted, un saludo.

Estimados señores, me gustaría me dijera ¿qué perspectivas hay para Pescanova y Codere? ¿Las mantengo o las vendo? En espera de vuestras noticias, atentamente. M.R.

Estimado lector, buenas tardes. Llama la atención lo impecable de la zona de resistencia que la media móvil simple de 200 sesiones (o MM200) está ejerciendo sobre los títulos de Pescanova (la vieja). Esta está frenando todo intento de recuperación de la serie de precios desde marzo de 2018. Si bien es cierto que las zonas de control por abajo y por arriba, soporte y resistencia, se encuentra en los 0,42 y los 0,58 euros respectivamente. Solo cuando el título rompa por uno u otro lado tendremos la pista del que casi con toda seguridad será el sentido del siguiente gran movimiento en tendencia.

En cuanto a Codere es otro título muy bajista, igual que Pescanova. El gráfico semanal de largo plazo lo dice todo. El título presenta una impecable resistencia en la directriz bajista que une los impecables y sucesivos máximos decrecientes desde principios de 2015. Esta gran zona de resistencia pasa en el momento actual por los aproximadamente 4,40 euros. Y como soporte tenemos solo los mínimos históricos: los 2,68 euros. Por debajo se colocaría en caída libre absoluta. Sin lugar a dudas estamos ante dos títulos sin el más mínimo interés técnicamente hablando. Son muy bajistas y al mercado no deberíamos ir nunca a comprar debilidad. Al mercado se va a comprar fortaleza. De vuelta ese saludo caballero.

Hola, buenas. ¿Puede analizar Talgo? Gracias. JL.V.

Talgo presenta un gráfico que habla por si solo. Tenemos una impecable directriz alcista, por definición soporte, que pasa en este momento por los 4,50 euros. Y por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (6,28) y los aprox. 6,50 euros. Sin duda es un claro mantener en cartera sin ningún tipo de problema. Otra cosa es que si no se está invertido con anterioridad hacerlo ahora es llegar muy tarde al tren de las compras, nunca mejor dicho. Con todo, me quedo con la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes desde verano de 2016. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.