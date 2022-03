A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, Alibaba, Cellnex, Acerinox y el bitcoin.

Buenos días, ¿cómo ve una entrada en Microsoft y Amazon a los precios actuales?? Gracias. R.F.

Estimado lector, buenas tardes. Correcciones de corto plazo aparte, las sensaciones en Amazon son buenas. Este comienza a colocar por encima de los máximos de febrero e, incluso, podría adivinarse un doble suelo. Potencial figura de implicaciones alcistas que le proyectaría, como mínimo, hacia la zona de máximos históricos en los 3.773 dólares. Es un valor que no me disgusta en absoluto, sobre todo porque le tenemos desplegando un amplio lateral desde verano de 2020 y dentro, a su vez, de una clara tendencia alcista de fondo. En mi opinión, creo que es un valor interesante para intentar subirse en él aprovechando correcciones.

En cuanto a Microsoft, valor alcista en términos de largo plazo donde los haya, está demostrando aguantar por encima del importante soporte de los 280 dólares. Y lo más interesante es que presenta la misma lectura de sobreventa extrema semanal que en el peor momento de la pandemia para los mercados (marzo de 2020). Lo que nos hace creer que es probable que desde aquí, con sus correcciones contra tendencia, salga de nuevo al alza en términos de medio y de largo plazo. Un saludo.

Buenos días, José María. Me gustaría, por favor, que analizaras lo que está pasando con Tesla tras las fuertes caídas previas y el importante rebote posterior. Las compré en su día 978 dólares y no sé si mantener o venderlas. Gracias y saludos. DM.L.

Apreciado inversor, buenas tardes. Tesla ha caído y está rebotando con la misma violencia que el mercado, ni más ni menos. Aunque se puede decir de él que lo está haciendo mejor que el mercado en el rebote. A finales de febrero rebotaba desde el soporte decreciente y en los últimos días se ha llevado por delante numerosas resistencias. Lo cierto es que, correcciones aparte fruto de la fuerte sobrecompra diaria, no descarto incluso que termine buscando en las próximas semanas los máximos históricos en los 1.243,49 dólares. Ahora mismo es un claro mantener en cartera pero sin ningún tipo de problema. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, ¿me podría dar su opinión sobre Nvidia? Todo el mundo dice que es de lo mejor de la bolsa, pero es muy volátil y no me fio del valor. Creo que las últimas subidas son un simple rebote y nada más. ¿Qué me recomienda que haga?... las tengo a 303 dólares? Muchas gracias por su recomendación. Saludos. J.R.

Estimado lector, buenas tardes. Antes que nada debe saber que una compañía puede ser magnífica y corregir con fuerza. Para nada es incompatible. Incluso hay que estar preparados para que grandes compañías puedan caer con fuerza sin que para ello su negocio se vea afectado en términos de medio y de largo plazo. Hay miles de ejemplos de compañías magníficas que han caído con fuerza, en sintonía con el mercado, sin que haya pasado nada importante en ellas (LVMH, Apple, ASML, Microsoft, Amazon, etcétera). Al fin y al cabo para seguir subiendo necesitamos de correcciones intermedias o fases de reacción. Nasa sube por los siglos de los siglos.

Buenos días, José María. Le agradecería que analizara Alibaba y Cellnex. A las que les pierdo un 50% y un 25%, respectivamente. No sé si venderlo todo y asumir pérdidas o dejárselo a mis futuros nietos como se suele decir en estos casos. Gracias de antemano y saludos. G.RC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Alibaba...

En cuanto a Cellnex...

A finales de enero compré acciones de Acerinox, que todo el mundo parece hablar maravillas de la compañía. Concretamente, 1.000 acciones a 11,15 euros. ¿Qué le dicen gráfico, Sr. Rodríguez? Un saludo y muchas gracias. N.J.

Estimado lector, buenas tardes. Acerinox...

Buenas, José María. Al final me he lanzado a la piscina con el bitcoin. Pues dicen que pocas veces se equivoca uno cuando invierte habiendo mucho miedo en el mercado. Lo he comprado a 37.200 dólares con vistas a 2-3 año mínimo. ¿Le sigue gustando este subyacente a pesar del último descalabro? Muchas gracias por esta sección que trato de no perderme nunca. Un saludo. A.R.

Apreciado inversor, buenas tardes.

