A principios de agosto, tras la superación de la importante resistencia de los $10.500, advertíamos de la confirmación de un 'cabeza y hombros' invertido con objetivo en los máximos históricos.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA ALCISTA S1 12600 S2 9850 R1 20000 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Lo cierto es que no hay mucho que contar acerca del bitcoin que no hayamos comentado a lo largo de las últimas semanas y meses. Desde que el precio confirmó el 'cabeza y hombros' invertido del que tantas veces hemos hablado, aunque también se puede ver un claro gran triángulo simétrico, el precio no ha parado de escalar posiciones sin hacer mucho ruido. Llama la atención lo impecable del 'throw back' a la parte alta del triángulo. Aunque es en las últimas semanas cuando el subyacente está escalando posiciones como si se tratara de una pared vertical. Por supuesto que habrá correcciones, y algunas importantes, pero lo importante es que ya no hay resistencia alguna hasta los $20.000 del contado, que se corresponde con los $20.650 del futuro. Y por encima se colocaría en subida libre absoluta. Y ya sabemos cómo se las gasta el bitcoin cuando dice de subir.