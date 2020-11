“Debo estar obviando algo en el bitcoin, así que me encantaría que me explicaran lo que ocurre. Mis problemas sobre su efectividad como moneda son los siguientes”, ha escrito el multimillonario fundador de Bridgewater Associates en una serie de posts en Twitter.

"No es muy bueno como depósito de riqueza porque su volatilidad es grande y tiene poca correlación con los precios de lo que necesito comprar", dijo, añadiendo que los gobiernos podrían eventualmente prohibirlo si empezara a competir con las monedas fiduciarias.

They are that 1) Bitcoin is not very good as a medium of exchange because you can buy much with it (I presume that’s because it’s too volatile for most merchants to use, but correct me if I’m wrong)... (2/5)