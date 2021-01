Joe Biden se ha convertido en la tarde de este miércoles en el 46 presidente de Estados Unidos. El demócrata ha tomado posesión en una ceremonia atípica en medio de la crisis del Covid-19 y con fuerte presencia policial a raíz del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

"Juro solemnemente que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta le limite de mi capaceada preservaré la constitución de Estados Unidos", ha expresado durante su juramento.

"Este es el día de la democracia. EEUU ha sido puesto a pruebo y hoy celebramos no el triunfo de un candidato sino de una causa, la causa de la democracia. La democracia ha vencido", ha asegurado durante su discurso.

El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha agradecido al ya ex vicepresidente Mike Pence, su presencia en el acto de investidura. La ausencia de Donald Trump en el acto ha sido muy comentada puesto que es tradición que el presidente saliente le entregue el testigo al nuevo presidente.

A excepción de Trump y Jimmy Carter, todos los ex presidentes vivos (Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama) han acudido a la ceremonia acompañados de sus familias. El que fuera el 39 presidente de Estados Unidos no ha acudido a la investidura debido a su frágil estado de salud, tiene 96 años.

Biden ha reconocido que tiene mucho trabajo por delante para curar las heridas de Estados Unidos, un papel que confía que la nación logrará: "Ésta es una nación grande, de buena gente, tenemos mucho que construir, mucho que sanar, mucho que construir, y mucho que ganar".

Este miércoles también ha tomado posesión Kamala Harris, la primera mujer en ostentar el cargo de vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. "Hoy celebramos la investidura de la primera mujer vicepresidente, no me digáis que las cosas no pueden cambiar", ha celebrado Biden.

"EL PRESIDENTE DE TODOS LOS ESTADOUNIDENSES"

Joe Biden se pone al frente de un país más dividido que nunca. Los mensajes lanzados por su predecesor en los últimos meses han creado un ambiente de crispación entre la población. Una crispación que terminó rompiendo el pasado 6 de enero con el asalto al Capitolio por parte de los trumpistas.

El demócrata es consciente de esto y ha querido lanzar un mensaje de unidad y ha dejado claro que va a ser "el presidente de todos los estadounidenses", incluso de aquellos que no le han votado.

La ceremonia ha contado con las actuaciones musicales de Lady Gaga y Jenifer López. Esta última ha reivindicado "libertad y justicia para todos" en un mensaje en castellano, un claro guiño al pueblo latino.

EL MERCADO LA DE LA BIENVENIDA CON NUEVOS MÁXIMOS

Wall Street está celebrando la llegada del demócrata al Despacho Oval con subidas de más de un 1%. La alegría en el parqué neoyorkino es tal que el que el S&P 500 y el Nasdaq 100 han marcado nuevos máximos históricos. Un hecho que no ha sorprendido a los analistas.

El cambio positivo de los mercados “es una clara señal de que las bolsas se inclinan hacia estampar su sello de aprobación en la agenda política de la administración Biden, ya que los inversores globales continúan votando a su favor con el botón de comprar”, indica Stephen Innes, analista de Axi.

El ambicioso plan de estímulos de 1,9 billones, unido a la mejora en las perspectivas de salud pública, gracias al plan de vacunación que también impulsará desde el primer momento, lleva a los expertos de PIMCO a pensar que “el crecimiento de los Estados Unidos se reactivará bruscamente este año, ya que el gasto neto del gobierno podría impulsar el PIB real a más del 7% en 2021”.