Pero no solo el nuevo presidente de Estados Unidos tiene nuevo perfil. Kamala Harris gestiona desde este miércoles el perfil @VP, hasta ahora gestionada por el ex vicepresidente Mike Pence. Lo mismo ha ocurrido con Jill Biden que es la sucesora de Melania Trump también en el perfil @FLOTUS.

La novedad recae en la cuenta del marido de Harris, Douglas Emhoff. Al ser la primera vicepresidenta mujer de la historia la cuenta que gestionará el nombre del perfil ha sufrido cambios. El perfil oficial de Emhoff pasa a denominarse @SecondGentleman.

Biden ha estrenado su perfil oficial poco después de jurar el cargo. "No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Es por eso que me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones audaces y alivio inmediato para las familias estadounidenses", puede leerse en el mensaje publicado.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.