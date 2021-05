Europa está dispuesta a considerar la propuesta que hizo este miércoles el presidente de EEUU, Joe Biden, sobre una posible suspensión temporal de las patentes en las vacunas contra el Covid-19. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Unión Europea "está lista para debatir" sobre ello.

Así lo ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario este jueves en un acto. "Europa es la única región democrática que ha exportado vacunas a gran escala. La UE está lista para debatir sobre cualquier propuesta que enfrente la crisis de una manera efectiva y pragmática. Estamos listos para debatir cómo la propuesta estadounidense de renunciar a la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid puede ayudar a alcanzar ese objetivo".

No obstante, Von der Leyen también ha dejado claro durante su intervención telemática ante el Instituto Universitario Europeo de Florencia que considera que, a corto plazo, lo más urgente es que los países productores permitan la exportación de dosis.

En este punto, ha aprovechado para presumir de la capacidad exportadora de la UE. "Las exportaciones de Europa se dirigen a más de 90 países", ha señalado, para incidir a continuación en que "los envíos se dirigen a nuestros aliados cercanos, como Canadá y Reino Unido. Nuestros queridos amigos británicos han recibido un total de 28 millones de dosis", ha añadido.

Como ha dicho, a diferencia de lo ocurrido en EEUU o Reino Unido, la UE ha compaginado sus campañas de vacunación con la exportación de decenas de millones de dosis a otros países. "Europa es ahora mismo la farmacia del mundo y estamos orgullosos de ello", ha remarcado según recoge El País.

Y también ha afirmado que "la campaña de vacunación europea es un éxito". "Europa puede superar las crisis. Me gustaría mostrar cómo con dos ejemplos. Europa ha demostrado que la unión de las democracias puede funcionar en tiempos de crisis. Para sus ciudadanos y para el resto del mundo. Incluso en una pandemia podemos hacer frente a otros desafíos de nuestra época", ha señalado.

"Recuerdo muy bien los primeros días de la pandemia. La gente de Italia pidió que la UE se coordinase y ayudase. Algunos miembros cerraron sus fronteras. Decidimos proporcionar las vacunas juntos. Fue una decisión correcta. No quiero imaginar qué hubiese pasado si varios Estados miembros hubiesen acaparado sus vacunas, lo que hubiese significado para el mercado comunitario. Hubiese roto nuestra unión. Hoy, la campaña de vacunación es un éxito. Lo que cuenta es la entrega diaria de vacunas a nuestra gente y al mundo. Se han entregado 200 millones de vacunas a estas alturas", ha explicado.

RECHAZO DE LAS FARMACÉUTICAS A LA LIBERALIZACIÓN

No obstante, la propuesta de Biden y la posterior declaración de Von der Leyen, asegurando que la UE estudiará este escenario, no ha gustado nada a la industria farmacéutica. La Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA) ha considerado "decepcionante" el apoyo expreso del presidente estadounidense a la suspensión de las patentes porque, según aseguran, eso "no aumentará la producción de dosis", recoge Efe.

"Muy al contrario, puede llevar a la desorganización", ha asegurado esta organización en un comunicado, en el que ha apuntado que deben solucionarse otras limitaciones a la producción de dosis "como la eliminación de barreras comerciales o de cuellos de botella en el suministro de materias primas y otros ingredientes". "La única forma de garantizar un rápido aumento de las vacunas y un acceso equitativo de ellas para todos sigue siendo un diálogo pragmático y constructivo con el sector privado", ha concluido la IFPMA.