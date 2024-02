Hasbro ha decepcionado al mercado con sus resultados empresariales del cuarto trimestre y del ejercicio 2023 completo. Así, la juguetera ha informado de unas pérdidas de 1.489 millones de dólares en el conjunto del año frente al beneficio neto de 203,5 millones de dólares del mismo lapso anterior, como consecuencia "del deterioro de activos intangibles asociados con eOne Film and TV". Los títulos de la empresa bajan más de un 5% en Wall Street.

En el caso de los ingresos, la propietaria de marcas como 'Monopoly' se han situado en 5.003 millones de dólares, un 14,6% por debajo que en el año 2022, incluidas caídas de ventas de dos dígitos en sus segmentos de productos de consumo y entretenimiento.

Sin embargo, Hasbro ha reportado un aumento en los ingresos de su segmento de Wizards of the Coast y juegos digitales, principalmente debido a los ingresos por licencias relacionadas con "Baldur's Gate 3" y "Monopoly Go".

Asimismo, la empresa redujo su inventario en más de un 50% en comparación con el año anterior.

Respecto al cuarto trimestre, la compañía ha perdido 1.060 millones de dólares, o 7,64 dólares por acción, por encima de las pérdidas de 128,9 millones de dólares, o 93 centavos, del año anterior.

Después de importantes ajustes relacionados con el fondo de comercio y los activos intangibles, Hasbro ha reportado ganancias ajustadas por acción de 38 centavos, aún muy por debajo de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a 66 centavos por título.

En el caso de los ingresos, estos han alcanzado los 1.289 millones de dólares frente a los 1.360 millones esperados por el consenso.

Hasbro espera nuevas caídas de ingresos en el próximo año. En el segmento de Wizards of the Coast, la compañía prevé una caída de los ingresos del 3% al 5%, junto con un impacto del 7% al 12% en el negocio de productos de consumo. Además, proyecta que su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado oscile entre 925 y 1.000 millones de dólares

La juguetera plantea recortar 750 millones de dólares en costos para fines de 2025, frente a un objetivo anterior de 350 millones de dólares a 400 millones de dólares.

"2023 fue un año productivo para Hasbro, aunque no exento de algunos desafíos", ha dicho la directora financiera, Gina Goetter. "A medida que navegamos por el entorno actual, tomamos medidas agresivas para optimizar nuestro inventario, restablecer la estructura de costos y agudizar el enfoque de nuestra cartera en el juego con la desinversión en películas y televisión de eOne", ha añadido.

Chris Cocks, consejero delegado de Hasbro, ha afirmado que "a pesar del contexto macroeconómico, estamos entrando en 2024 con un balance más saludable, una estructura de costes más ajustada y una cartera diversa de marcas de juguetes y juegos líderes en la industria que respaldan nuestra capacidad de invertir en el negocio y mantener nuestro compromiso de devolver efectivo a los accionistas a través de nuestro dividendo".