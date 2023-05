First Citizens ha presentado sus resultados del primer trimestre de 2023, un periodo en el que la entidad ha disparado su beneficio neto hasta los 9.504 millones de dólares desde los 264 millones de dólares registrados hasta marzo de 2022. Esto se traduce en un beneficio por acción (BPA) de 653,64 dólares en comparación con los 16,70 dólares por título de los primeros tres meses del ejercicio anterior. Estas cuentas han estado marcadas por la adquisición de Silicon Valley Bank (SVB).

Como resultado de la operación, First Citizens ha destacado que el beneficio neto incluye una ganancia preliminar en la adquisición de 9.820 millones (neto de impuestos), una provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos deteriorados ("no PCD") de crédito adquirido no comprado de 462 millones y una provisión para compromisos no financiados por valor de 254 millones de dólares. Asimismo, el beneficio neto ajustado fue de 292 millones, o 20,09 dólares por acción, frente a los 306 millones, o 20,94 dólares por acción del cuarto trimestre de 2022.

Entre enero y marzo de 2023, los ingresos netos por intereses de First Citizens totalizaron 850 millones, frente a los 802 millones del cuarto trimestre. El segmento SVB contribuyó con 65 millones de dólares durante el periodo.

El margen de interés neto fue del 3,41%, un aumento de 5 puntos básicos con respecto al cuarto trimestre, "ya que el entorno de tipos de interés en aumento incrementó los rendimientos de nuestros activos rentables junto con el crecimiento promedio de los préstamos, parcialmente compensado por las tasas más altas pagadas sobre los depósitos y préstamos que devengan intereses", ha señalado el banco.

Por su parte, los préstamos alcanzaron los 138.290 millones, un aumento de 67.510 millones en comparación con los 70.780 millones a 31 de diciembre de 2022, que se debe principalmente a los préstamos del segmento SVB de 66.170 millones a 31 de marzo de 2023.

En el caso de los depósitos, éstos se situaron en 140.050 millones, un crecimiento de 50.640 millones en comparación con los 89.410 millones a 31 de diciembre de 2022. "El incremento se debe principalmente a los depósitos del segmento SVB de 49.260 millones a 31 de marzo de 2023", ha detallado la entidad.

La provisión para pérdidas crediticias fueron de 783 millones en comparación con 79 millones en el cuarto trimestre, un aumento de 704 millones debido a la adquisición de SVB, que incluyó "provisiones para pérdidas crediticias de 462 millones para préstamos que no son PCD y 254 millones para compromisos no financiados", ha subrayado la firma.

Cabe recordar que el pasado 27 de marzo BancShares anunció que, a través de su subsidiaria bancaria, First-Citizens, asumía los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank.

Esta operación incluyó activos totales con valores razonables estimados de aproximadamente 106.600 millones de dólares y préstamos totales con valores razonables estimados de aproximadamente 68.500 millones de dólares, incluidas las carteras de préstamos de Global Fund Banking, Private Bank y Technology & Life Science y Healthcare, así como 35.280 millones de dólares en efectivo y depósitos que devengan intereses en los bancos.

"Estamos satisfechos con nuestro sólido desempeño financiero en el primer trimestre, marcado por un impulso continuo en todas nuestras líneas de negocios. Desde que completamos nuestra adquisición de ciertos activos y pasivos de Silicon Valley Bridge Bank, el 27 de marzo de 2023, hemos avanzado mucho para integrar nuestras dos empresas, incluido un compromiso significativo con líderes y clientes clave de Silicon Valley Bank", ha afirmado Frank B. Holding, Jr., presidente y consejero delegado de First Citizens.

"Sobre la base de las considerables fortalezas que Silicon Valley Bank aporta al negocio, que incluyen talento y experiencia excepcionales, escala significativa, diversidad geográfica y soluciones significativas para los clientes, confiamos en que continuaremos brindando valor a largo plazo para nuestros accionistas. En un entorno de desafíos e incertidumbres macroeconómicas, seguimos operando con sólidas posiciones de capital y liquidez. Seguimos alentados por la resiliencia de nuestros clientes frente a la elevada inflación y el aumento de las tasas de interés y esperamos continuar apoyándolos", ha concluido.