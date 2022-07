Inmobiliaria Colonial ha presentado este jueves, al cierre del mercado, sus resultados del primer semestre del año, en el que ha más que duplicado su beneficio. En concreto, la compañía ha presentado un resultado neto de 355 millones de euros, un 120% más que los 162 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior.

Así lo explica la inmobiliaria en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que detalla que los ingresos por rentas también se incrementaron en los seis primeros meses del ejercicio, concretamente un 9%, desde los 155 millones de enero-junio en 2021 a los 170 millones de euros logrados en la primera mitad de 2022.

Por su parte, el Ebitda del periodo se ha situado en 153 millones de euros, un 7% más que los 143 millones registrados en los seis primeros meses del ejercicio precedente.

Estos resultados son el reflejo de la de la "evolución positiva" de todos los fundamentales. En concreto, la compañía destaca una cifra comercial muy elevada (+100.000m2 de nuevos contratos firmados en un semestre), capturas de rentas por encima de mercado (+5%), una sólida ocupación de su portafolio (96%), un crecimiento de +4% 'like for like' de sus activos y una mejora de los costes de financiación.

Juan José Brugera, presidente de Colonial, ha explicado que el grupo cierra el primer semestre de 2022 "con unos incrementos récord que demuestran el éxito de nuestro modelo de negocio basado en generar valor para los accionistas". Según Pere Viñolas, consejero delegado de la compañía, los resultados responden "a la solidez de los fundamentales de nuestra cartera de activos prime y la exitosa ejecución de nuestra estrategia de creación de valor 'Alpha'. Asimismo, este acertado posicionamiento en activos y ubicaciones prime nos está permitiendo capturar las rentas más altas y crecer a doble dígito, con perspectivas de seguir creciendo a un ritmo alto en el futuro".

Colonial ha cerrado este periodo con un valor neto de los activos (Net Tangible Assets-NTA) de 12,49 €/acción, lo que supone un incremento de valor interanual del +10% (+4% en 6 meses) que, junto con el dividendo pagado por acción de 0,24 €/acción, ha supuesto un retorno total para el accionista del +12% (+6% en 6 meses).

El valor de los activos del grupo a cierre del primer semestre asciende a 13.334 millones de euros (14.064 millones incluyendo 'transfer costs') mostrando un incremento del +11% frente al año anterior. En términos comparables 'like for like', el portafolio de Colonial se ha revalorizado un +8% respecto a la cifra del año anterior.

Asimismo, la inmobiliaria recuerda que de enero a junio ha desinvertido un total de tres activos no estratégicos (dos activos en Madrid y un activo en París) por importe de 59 millones de euros y con una prima de doble dígito sobre la última valoración. En Madrid se han desinvertido los activos de Josefa Valcárcel 24 y Alcalá 506 y en París el activo non-core Le Vaisseau.