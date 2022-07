El grupo Banco Sabadell ha generado un beneficio neto atribuido de 393 millones de euros a cierre de junio de 2022, un 78,1% más que en el mismo período del año anterior, cuando ganó v 220 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones – costes) aumenta un 18,5% interanualmente. La entidad alcanza un ROTE del 7%, superando los objetivos del plan estratégico. “Seguimos enfocados en la transformación de la entidad y estamos cumpliendo todos los objetivos de este año”, afirma César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell.

Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 2.486 millones, un 3,8% más en términos interanuales. El margen de intereses aumenta interanualmente un 4,2% hasta los 1.757 millones, gracias a la mayor aportación de TSB (un 14,3% más respecto al año anterior).

Las comisiones netas se sitúan en 729 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,8% interanual, también apoyado en una mayor aportación de TSB (14,8% más respecto al año anterior).

El total de costes asciende a 1.440 millones de euros a junio de 2022 y disminuye un 4,8% en el año, principalmente por los ahorros en gastos de personal tras llevarse a cabo los planes de eficiencia, así como por una reducción de los gastos generales. En el trimestre, los costes totales caen un 1,6%, en línea con el ahorro estimado de 110 millones de euros en 2022 (130 millones anuales a partir de 2023).

El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el primer semestre de 2022 con un saldo de 158.074 millones de euros (114.171 millones Ex TSB). El crecimiento de la inversión es del 4,1% interanual impulsado por la buena dinámica en todas las geografías, y del 2,2% intertrimestral.

La entidad catalana también destaca que a cierre de junio de 2022, los recursos de clientes en balance totalizan 163.391 millones de euros (122.286 millones Ex TSB) y crecen un 3,8% interanual (5,5% Ex TSB). En el trimestre aumentan también un 1,3% (2,7% Ex TSB) por la positiva evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo.

Asimismo, la ratio CET1 phase in se sitúa en el 12,61% a cierre de junio y crece 2pbs con respecto al trimestre anterior. Por su parte, la ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,48% y aumenta 3pbs en el trimestre.

MENOS RATIO DE MORA Y ACTIVOS PROBLEMÁTICOS

Los activos problemáticos se reducen en el trimestre tras materializarse la venta de la cartera Austro de 400 millones de créditos unsecured. Totalizan 6.991 millones de euros a cierre de junio de 2022, de los que 5.714 millones son préstamos dudosos y 1.277 millones activos adjudicados. La cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 52,3%, siendo la cobertura de préstamos dudosos (stage 3) con el total de provisiones del 55,3% y del 39,0% para los activos adjudicados.

La ratio de morosidad muestra un comportamiento positivo y se sitúa en el 3,31%, reduciéndose tanto a nivel trimestral como interanual.

El coste del riesgo del crédito se sitúa en 40pbs a cierre del segundo trimestre 2022, una reducción de 13pbs en la comparativa interanual.

“Nuestro perfil de riesgo sigue mejorando, con reducción del ratio de mora y de activos problemáticos, y nuestro ratio de solvencia se sitúa en el 12,48%, lo que supone una mejora de 30pbs en los seis primeros meses de este año”, destaca Leopoldo Alvear, director financiero de Banco Sabadell.