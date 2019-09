El Ibex pierde un 0,53% presionado por la banca, pero aguanta los 9.000 puntos

El selectivo extiende los descensos del lunes presionado, de nuevo, por los bancos

El Ibex ha cedido este martes un 0,53%, pero ha conseguido mantener el nivel de los 9.000 puntos (9.004 puntos). Una vez digerida la crisis del petróleo, los bancos han vuelto a presionar al selectivo español, con Bankia como el valor más castigado al ceder un 4,71% y las demás entidades perdiendo más de un 2%. En el lado contrario, las energéticas han dominado las ganancias con Red Eléctrica (+2,72%) como la compañía más alcista.

El principal elemento de presión de la pasada jornada, el crudo, se ha relajado visiblemente. Tanto el Brent como el West Texas caen más de 5% después de que Arabia Saudí haya confirmado que reanudará su producción normal de petróleo en un plazo de dos o tres semanas.

Donald Trump sigue apuntando a Irán como el responsable de los ataques a Arabia Saudí. El presidente estadounidense ha dicho que la vía diplomática no está agotada y que no quiere guerras con nadie, pero ha añadido que, en caso de haber una contienda, están más preparados que nadie. Las tensiones geopolíticas no gustan al mercado, y menos los visos de guerra, por lo que el resto de bolsas europeas también han cerrado en negativo.

Las tensiones tras el ataque a Arabia Saudí han pesado igualmente en Asia y EEUU. Wall Street finalizó la pasada jornada con caídas del 0,3% de media y hoy también ha abierto en negativo; mientras que en Asia han dominado claramente los números rojos.

En el capítulo de la guerra comercial entre China y EEUU, lo último es la visita que tendrá lugar esta semana de funcionarios chinos a Washington para ir allanando el camino antes de las conversaciones al más alto nivel que se esperan para octubre.

MACROECONOMÍA

En cuanto a los datos macro de este martes, el ZEW alemán de septiembre ha quedado en -22,5 desde -44,1 de agosto. El consenso de mercado esperaba una ligera mejora a -37. Por la tarde se conocerá la producción industrial en EEUU. "La industria manufacturera estadounidense ha estado en recesión durante algunos meses y esperamos que los datos continúen apuntando en esa dirección", añaden estos analistas.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Calma tensa. Así se podría definir el movimiento de este martes y puede que, probablemente, el de mañana también. Los inversores están atentos a la decisión que este miércoles adopte la Fed sobre tipos de interés, en la que el mercado descuenta una baja del precio del dinero de 25 puntos básicos. Y el mercado estará atento a la reacción del precio a la noticia", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"No ya tanto a la noticia. Esta se conocerá mañana con las bolsas europeas cerradas, lo que nos hace apostar por un violento movimiento desde la apertura del jueves y, además, con la cuádruple hora bruja de este viernes. Demasiados acontecimientos que pueden provocar fuertes bandazos en los precios. ¿Pero hacia dónde?", añade.

"Por lo pronto, este martes hemos perforado por la mínima (en intradía) el soporte más inmediato: los 9.000 puntos. Lo que de alguna manera quita 'momentum' (velocidad de crucero) a las importantes subidas de las últimas semanas. Los bancos se han parado, como lo demuestra la caídas del índice europeo bancario, el EURO STOXX Banks (-2%) y otro de los sectores que mejor lo ha hecho desde los mínimos de agosto se ha chocado de lleno con la directriz bajista y ahí se nos ha girado a la baja: el sector de los automóviles/automoción", destaca.

"Es decir, dos de los grandes motores de las últimas subidas se han parado. Algo que por otro lado era de esperar por cuanto las bolsas europeas, como advertíamos en los últimos días, estaban acariciando las importantes resistencias que presentan en los máximos de julio. Los precios estaban y están pidiendo a gritos un respiro, un alto en el camino. En el muy corto plazo, los siguientes soportes se encuentra en la zona de los 8.800 puntos y por el lado de las resistencias los 9.150 puntos y los famosos 9.410 puntos", concluye el analista.