Jaque al corazón del petróleo: ¿el rally va para largo o toca recoger beneficios?

La esperanza de vida de estas subidas, a debate entre los colosos de la inversión

El corazón del petróleo no late igual. Arabia Saudí es el segundo mayor productor mundial de crudo. El ataque con drones pone en jaque las reservas y el abastecimiento de uno de los ventrículos del oro negro. ¿Su fulgurante brillo ha llegado para quedarse o su rally está condenado por una corta esperanza de vida y es momento de recoger beneficios?

Goldman Sachs duda. El banco de inversiones estadounidense reconoce que "es difícil de estimar la magnitud del actual rally de precios en el crudo ante la ausencia de más datos". La experiencia ayuda. Y, en base a ella, la entidad proyecta varios escenarios tras lo vivido en 2011 con el desplome productivo de Libia y en 2018 con las sanciones de Washington a Teherán.

Arabia Saudí tiene que aprender a caminar. De nuevo. El tiempo que tarde el coloso de Oriente Medio en restablecer el servicio será clave. Si la espera se extiende más allá de las seis semanas, Goldman ve al Brent por encima de los 75 dólares el barril. Y ahora está en los 66,80 dólares. Eso es mucho rally. Si es inferior, "tan solo" anticipan un repunte de entre 3 y 5 dólares desde los niveles actuales.

Para UBS el tiempo es también la variable más relevante. "Los precios subirán en lo que tarde el suministro en volver a la normalidad", apunta la entidad suiza en su último informe. Su escenario alcista, en caso de que el apagón del petróleo se extienda durante semanas, impulsa al Brent por encima de los 80 dólares.

"Esto cambia las reglas del juego". Así de claro lo tienen desde RBC Capital Markets. Un sentimiento compartido por S&P Global: "El brusco giro de los acontecimientos en Oriente Medio puede implicar una repentina subida de entre 5 y 10 dólares en el barril de Brent". El crudo esta, para ellos, listo para romper y poner a prueba los 70 dólares. Y "sostenido por sus fundamentales", ojo. No lo ven flor de un día.

"LA COSA VA PARA LARGO"

Las autoridades saudíes patinan en sus previsiones. Rystad Energy asegura que "esto puede tardar más de lo que han previsto y el país no goza de la robustez petrolífera que tenía en el pasado para dar respuesta". Y EEUU no puede hacer nada para impedir el colapso. "Washington será incapaz de intervenir a corto plazo porque no puede reemplazar rápidamente ese volumen de petróleo".

Estamos ante un hecho histórico. En palabras de esta firma "sus ecos pueden resonar durante años", abriendo especialmente un debate en torno a la seguridad de las instalaciones. "¿Cómo van a protegerse países como Arabia Saudí a partir de ahora?"

¿DÓNDE INVERTIR PARA APROVECHAR EL RALLY?

No hay nada cincelado sobre mármol. Nada es seguro y nadie conoce el futuro de este rally con certeza. Si el inversor cree en el y quiere subirse al tren, estos son los valores más favorecidos: Repsol, Tubacex, Tubos Reunidos, Ibedrola, Técnicas Reunidas, Gamesa, Acciona, Audax, Solaria y Solarpack. Solo en la bolsa española.

¿De cuáles hay que huir en el parqué? De aquellos que dependan de la compra de petróleo para mantener vivo su negocio. Es el caso, principalmente, de las aerolíneas. Y, dentro de ellas, destaca el consorcio de IAG que integra algunas como la española Iberia y la británica British Airways.