El Ibex sufre la mayor caída de las bolsas europeas y pierde los 9.500 puntos

Banco Sabadell es quien más ha subido y Amadeus ha sido el farolillo rojo

El Ibex 35 ha cerrado la primera sesión de mayo con una caída del -1,59%, siendo la bolsa que más cae de entre las grandes europeas. El selectivo español ha perdido además los 9.500 puntos. Y lo ha hecho después de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) mantuviera el miércoles sin cambios los tipos de interés y su política monetaria.

De entre los grandes parqués europeos, finalmente solo ha quedado en verde el alemán, en la práctica plano con un 0,01%. Por su parte, París ha perdido un -0,85%; Londres, un -0,46%, y Lisboa, un -0,09%.

En España, únicamente nueve valores han terminado en verde, liderando las ganancias Banco Sabadell (+2,90%). El banco catalán ha roto al alza ante la reestructuración de oficinas de su filial TSB en Reino Unido. También ha tomado posesión en su filial británica su nueva consejera delegada, Debbie Crosbie. Otros nombres en verde han sido Ence Energía o CaixaBank, con una revalorización del 1,00% y del 0,95%, respectivamente.

En el lado de las pérdidas, la compañía que ha sido el farolillo rojo es Amadeus, con una caída del -4,20%, por delante de Cellnex Telecom (-3,79%) y ArcelorMittal (-3,65%). De entre las grandes, Inditex se ha dejado un -2,93% y Repsol, un -2,02%. Amancio Ortega es noticia porque el fundador de Inditex cobra este jueves 813 millones de euros en concepto de primer dividendo del ejercicio que reparte la matriz de Zara.

En EE.UU., Wall Street cerró ayer con pérdidas porque los inversores se sintieron un tanto decepcionados por los comentarios de Jerome Powell, presidente del organismo. El presidente del banco central más poderoso del mundo consideró "transitoria" la actual baja inflación en EEUU, lo que aleja la posibilidad de un recorte de tipos a final de año que estaba descontando el mercado en las últimas semanas.

Powell precisó que la Fed no considera que la inflación tan baja que registra la economía estadounidense sea "persistente" y al mismo tiempo señaló que los riesgos para el crecimiento han disminuido, por lo que se cumple la previsión de que el organismo mantendrá los intereses en el 2,25%-2,50% actual durante los próximos meses.

OTROS FACTORES INTERNACIONALES

También en relación a la política monetaria, esta vez en Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) ha cumplido las previsiones, al mantener los tipos de interés en el 0,75%. Aunque el organismo considera conveniente subir los intereses para contener la inflación, no moverá ficha hasta que se despeje la incertidumbre sobre el Brexit.

A nivel geopolítico, continúa la situación de elevado caos y gran incertidumbre en Venezuela, después del intento de golpe de Estado de Juan Guaidó, que de momento no ha conseguido derrocar al régimen de Nicolás Maduro. EEUU sigue apoyando a Guaidó, mientras Rusia hace lo propio con Maduro.

En lo que respecta a las negociaciones comerciales entre China y EEUU, ambos países siguen negociando y mandando mensajes optimistas. El secretario del Tesoro americano, Steven Mnuchin, ve cercano un acuerdo mientras negocia en Pekín. La próxima semana, el vice primer ministro chino, Liu He, viajará de nuevo a Washington para intentar culminar un acuerdo. El propio Donald Trump ha señalado que un acuerdo es posible el próximo viernes.

ANÁLISIS TÉCNICO

"Mal empieza el mes de mayo, el mes de los techos de mercado. Ya saben, recuerden la máxima del mercado que reza 'sell in may and go away'. Lo cierto es que todo apunta a que el precio ponga a prueba la zona de soporte que presenta en el canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde principios de 2019, coincidiendo con el último de los huecos alcistas. Concretamente, estamos hablando de la zona de los aprox. 9.360 puntos. Pero lo que no me gusta tanto es que el oscilado de momento estocástico parece querer girarse de nuevo a la baja, lo que deja la puerta abierta a que las caídas puedan ser más profundas que las vividas en las últimas semanas. Con todo, no nos adelantemos a los acontecimiento porque a día de hoy no hemos perforado soporte alguno. Vamos a ver qué sucede en torno a la base del canal alcista", explica el analista técnico de Bolsamanía, José María Rodríguez.