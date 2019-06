El Ibex (+0,2%) cierra lejos de máximos tras otro retraso en las subidas de tipos

El sector bancario ha sido el principal lastre para el selectivo español

El Ibex comenzaba la sesión con fuertes ganancias, pero ha cerrado con ligeras subidas del 0,2%, hasta 9.169,20 puntos, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya retrasado, por segunda vez este año, su guía sobre los intereses. El organismo ha anunciado que no habrá movimientos en los tipos, al menos, hasta mediados del año que viene. Los bancos cotizaban en positivo, pero se han dado la vuelta tras conocerse esta noticia. De hecho, Sabadell subía un 2% pero ha cerrado con un recorte del 5%; mientras que BBVA y Santander también sumaban un 2% y han bajado un 0,7% y un 1%, respectivamente.

Como se esperaba, el BCE ha decidido mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación en el 0%, mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,40% y la de facilidad de préstamo en el 0,25%.

Con respecto a la nueva ronda de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III), que se celebrarán de forma trimestral entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, el BCE ha decidido que el tipo de interés para cada operación se fijará en un nivel 10 puntos básicos por encima del tipo medio aplicado a las operaciones principales de financiación del Eurosistema.

La decisión del BCE llega en un momento en el que los bancos centrales han vuelto a recuperar el protagonismo. El mercado está esperando que se materialice ese giro en las políticas monetarias que, en el caso de la Reserva Federal (Fed), se traduzca en una bajada de tipos (como mínimo) este año.

En el caso del BCE, Draghi ha intentado convencer al mercado de que ampliar en seis meses el horizonte de la primera subida de tipos es suficiente, pero parece que el mercado estaba esperando más.

El banquero central italiano ha añadido que "el BCE bajará los intereses y volverá a comprar activos si las contingencias adversas se materializan", pero su mensaje no ha calado entre los inversores. Las principales fuentes de incertidumbre son las tensiones comerciales y el aumento del proteccionismo y la posibilidad de un Brexit caótico en Europa.

TENSIONES COMERCIALES

Mientras tanto, continúan los mismos problemas de siempre, como las tensiones comerciales de EEUU con China y México. Ayer se reunieron representantes estadounidenses con mexicanos para intentar evitar los aranceles del 5% que EEUU quiere imponer a todos los bienes provenientes de México a partir del próximo 10 de junio.

Las conversaciones no lograron un acuerdo, aunque parece que hay 'buena sintonía'. El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en Twitter que se había avanzado pero que "no era suficiente". Trump ha recalcado que si no se llega a un acuerdo, los aranceles comenzarán el lunes. Sin embargo, hay senadores republicanos que han indicado recientemente que no están de acuerdo con esta decisión.

ECONOMÍA, EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

Además del BCE, hoy la agenda ha incluido el PIB de la Zona Euro, que mantuvo su ritmo de crecimiento en el primer trimestre.

En el plano empresarial, la noticia del día ha sido que Fiat ha retirado su oferta de fusión con Renault. El grupo francés se ha desplomado más de un 6% y el fabricante italiano ha cerrado plano.

En otros mercados, el petróleo Brent cae un 0,1%, hasta 60,58 dólares. Por su parte, el euro se aprecia un 0,64%, hasta 1,1292 dólares. Además, la prima de riesgo española ha bajado hasta 82 puntos y la rentabilidad del bono español a 10 años se relaja hasta el 0,61%, nuevo mínimo histórico.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"El Ibex cierra este jueves sin grandes aspavientos, pero lo hace lejos de los máximos del día. Hemos perdido una buena oportunidad de cerrar el hueco bajista (resistencia) de los 9.192 puntos, lo que no quiere decir que mañana no pueda conseguirse. El cierre de la vela semanal este viernes puede darnos mucha más información que la actual. La oveja negra de la sesión, como casi siempre que tenemos reunión del BCE, son los bancos", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y ello, a pesar de que la primera reacción del sector fue claramente alcista. Pero al final Mario Draghi ha echado un jarro de agua fría al sector, advirtiendo del retraso de la subida de tipos en Europa. Por lo demás, tenemos a muchos otros título aguantando el tipo y mostrándose fuertes: Telefónica, las 'utilities' e Inditex, entre otros", añade este experto.

"El índice que mejor explica el movimiento de este jueves es el del futuro del Dax. Este ha tocado la parte alta del canal bajista del último mes y desde ahí se nos ha desinflado. Es cierto que la vela que puede dejarnos tampoco es especialmente bajista, pero al menos nos ha dejado muy clara la zona de control por arriba (resistencia): los 12.080 puntos", concluye Rodríguez.