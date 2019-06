El BCE concentrará su munición acomodaticia en la liquidez para la banca

El ya extremadamente flexible Banco Central Europeo (BCE) no incluirá cambios relevantes en la orientación a futuro de los mercados ni en sus proyecciones macroeconómicas del mes de junio, si acaso señalará la tozudez de la inflación en mantenerse baja. Los expertos esperan que en pleno giro acomodaticio de los bancos centrales de todo el mundo, el presidente de la entidad mantenga el rumbo e insinúe que no habrá incrementos de tipos hasta 2021. Sin embargo, Mario Draghi no se limitará a observar cómo otros reguladores recortan tipos y ofrecerá todo lujo de detalles sobre las operaciones bancarias de refinanciación a largo plazo, la llamada TLTRO III.