La Fed recortará tipos, pero seguirá bajo la presión del mercado (y de Trump)

El banco central se ha convertido en el blanco de las críticas del presidente

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará los tipos de interés esta semana en 25 puntos básicos, según descuenta el mercado con una probabilidad del 97%. Sin embargo, el banco central estadounidense seguirá bajo la presión del mercado en los próximos meses ... y también bajo los constantes ataques de Donald Trump, que ha elegido al organismo monetario y a su presidente, Jerome Powell, como su principal enemigo económico en territorio americano.

Los expertos de Berenberg esperan un recorte de tipos el próximo miércoles, pero añaden que también anticipan "otro recorte de 25 puntos básicos en el cuarto trimestre". Esta nueva rebaja que el mercado ya está descontando puede ser, según estos analistas, "en la reunión de finales de octubre o en la de mediados de diciembre".

En su opinión, esto dependerá del "desarrollo" de la guerra comercial entre China y EEUU y de la "percepción de los riesgos para la economía americana" que tenga la Fed "por un menor crecimiento global y la evolución de los mercados financieros, así como de la evolución de la inflación y el crecimiento económico".

En este sentido, Berenberg señala un matiz interesante. "Nuestra previsión está basada en lo que creemos que hará la Fed, no en lo que pensamos que debería hacer, que es mantener los tipos sin cambios". En su opinión, la bajada de tipos no tendrá "un efecto material sobre el crecimiento o la inflación" porque no servirá para mitigar los riesgos a los que se enfrenta EEUU: el menor crecimiento global causado por la guerra comercial y la incertidumbre creada por el Brexit.

En su opinión, bajar los tipos ahora no servirá para nada y "reducirá la flexibilidad futura de la Fed para responder adecuadamente a una recesión que eventualmente ocurrirá". Y añaden que "el presidente Powell ha identificado el límite inferior efectivo como de los tipos como el mayor desafío que enfrenta" el banco central.

Para Berenberg, el principal problema de EEUU es "la errática política comercial que sigue Donald Trump", que está provocando "una incertidumbre" sin precedentes, cuyo impacto económico es prácticamente imposible de cuantificar. Así las cosas, estos recortes "preventivos" que está realizando la Fed suponen "un gran dilema" para el organismo monetario.

En la misma línea, los expertos de RBC Capital Markets señalan que "la justificación principal para los recortes de tipos sigue siendo el riesgo de contagio a la economía de EEUU por la debilidad del contexto global". Pero en su opinión, esta justificación es "dudosa", pese a lo cual también anticipan un nuevo recorte de tipos antes de final de año.

Desde el banco holandés Rabobank, comentan la Fed está permitiendo a Donald Trump ser más duro en su postura comercial con China, debido a que "está magnificando el impacto de la incertidumbre global cada vez que recorta los tipos". En su opinión, "todo lo que Trump necesita hacer es imponer aranceles o aumentar su proteccionismo para que la Fed siga recortando" los intereses.

Por ello, consideran que "la Fed está reforzando la posición de Trump y hace más probable una escalada de la guerra comercial" por su empeño en mitigar el impacto de la política del presidente americano. Por ello, concluyen que "hay una fuerte conexión entre la política comercial y la monetaria que forzará a la Fed a recortar de nuevo los tipos en el cuarto trimestre". Así las cosas, el banco central seguirá bajo la enorme presión del mercado, y de Trump, en los próximos meses. Sea cual sea su postura sobre los tipos de interés.