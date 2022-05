Como era más que previsible, el dólar cayó después de que la Reserva Federal de los EEUU subiera los tipos en un 0,50%, tal y como se esperaba, y señalara que se producirán alzas similares en las dos próximas reuniones. Con la amenaza de incrementos del 0,75% descartadas, por ahora, los mercados han tenido una excusa para reducir las posiciones largas en el dólar. El 'billete verde' ha caído ante todos sus rivales y el índice del dólar se desplomó un 0,90% hasta el nivel de ruptura de 102,50.

Desde un punto de vista técnico, "el índice del dólar debería mantenerse en torno a estas regiones y reanudar su tendencia alcista", indica Jeffrey Halley, analista de Oanda. "Los movimientos observados entre el miércoles y jueves en los mercados de divisas y de renta variable parecen obedecer más al posicionamiento que a un cambio estructural en el sentimiento", agrega. "Sin embargo, dado lo mucho que ha subido el dólar, no descarto una corrección más profunda hasta la zona de 101,00", apostilla.

El euro/dólar dejó subidas del 0,90% después del FOMC, hasta 1,0620, antes de bajar a 1,0610 y pasar a batallar con la barrera de los 1,06 dólares. "La subida del euro se debe enteramente al dólar estadounidense y no del euro, y como tal, creo que el movimiento de subida es correctivo", dice Halley. "Los tipos no van a ninguna parte en Europa y la propuesta de embargo de petróleo de Europa a Rusia ha hecho que los riesgos de Europa del Este vuelvan a ser el centro de atención", agrega el experto que avisa que no se puede descartar una represalia a través del gas natural por parte de Rusia.

El panorama técnico del euro/dólar "sigue siendo extremadamente bajista, incluso sin los riesgos externos para la moneda única", avisa el experto de Oanda. Sigue estando muy por debajo de su ruptura de varias décadas en 1,0800 dólares, y sólo un cierre semanal por encima de esa cifra sugeriría que la tendencia bajista ha terminado por ahora. Las subidas por encima de 1,0700 dólares seguirán siendo difíciles de sostener y los riesgos se inclinan hacia una reanudación a la baja.

La libra esterlina también debía experimentar un repunte y, durante la noche, subió un 1,10% hasta 1,2635 dólares después de la Fed. El repunte se ha desvanecido rápidamente, y el cable (libra/dólar) ha caído un 0,56% hasta 1,2565 en Asia, a la espera de la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra de esta noche y de las elecciones de hoy en las Islas del Norte, que aumentan el riesgo de Brexit.

Las divisas asiáticas subieron durante la noche, lideradas por la rupia india tras la subida no programada de los tipos de interés por parte del Banco de la Reserva de la India el miércoles por la tarde.