El euro rebota modestamente contra el dólar este viernes y deja subidas del 0,4%, tras encadenar seis jornadas consecutivas de caídas que han llevado a la moneda europea a un mínimo de más de cinco años por debajo de 1,05 dólares. Y, lo que es más importante, ha dejado una importante señal bajista. El índice del dólar, por su parte, también cede terreno tras tocar el jueves máximos de 20 años en 103,92, pero se mantiene por encima de 103,00.

Los expertos indican que la depreciación de la moneda comunitaria es muy alarmante tras tocar 1,0471 dólares el jueves. "Para las próximas sesiones todo parece indicarnos que podríamos ver en el euro/dólar un ataque inmediato a los mínimos de 2017 que dibujara en los 1,0340 dólares", comenta César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. "Ojo que si no puede sujetarse en estos niveles no descartamos ver un ataque al nivel de los 0,95 dólares", avisa. "No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 1,09363 dólares, primer nivel de resistencia".



"El fracaso de la línea de soporte de varias décadas en 1,0800 dólares es un acontecimiento bajista importante. Un cierre semanal por debajo de 1,0800 dólares consolida esta opinión", indica Jeffrey Halley, analista de Oanda. "Aunque un repunte a corto plazo no está descartado gracias al panorama técnico de sobreventa, el euro/dólar sigue en camino de probar 1,0300 dólares". "La respuesta de los funcionarios europeos al supuesto plan de pagar el gas en rublos y cualquier indicio de una prohibición del petróleo por parte de Europa a Rusia probablemente dictarán si la paridad se pone a prueba en las próximas semanas", añade el experto.



Jeremy Boulton, analista de 'Reuters Markets', afirma que las posibilidades de que la moneda comunitaria se cambie de manos por debajo de 1 dólar son mayores ahora que durante la crisis crediticia. "Es probable que la demanda de dólares resultante de un endurecimiento significativo de la política monetaria de Estados Unidos impulse una caída mayor que en 2015, cuando las apuestas de los cortos en el euro alcanzaron un récord y el par cayó a 1,0457 dólares", apunta Boulton.