Por si no había suficiente drama en la zona euro entre la inflación, la crisis energética y la guerra en Ucrania, el miedo a la recesión y la divergencia de política monetaria entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EEUU (Fed). La crisis política desatada en Italia se añade a la tormenta perfecta que arrecia sobre los países del euro y la dimisión de Mario Draghi como primer ministro italiano ha sido demasiado para un euro que tocó la paridad esta semana y ha quebrado el cambio 1:1 claramente el 14 de julio. No se escapa la paradoja de que el mismo hombre que salvó la eurozona con su "whatever it takes", durante la crisis crediticia de 2012, haya clavado el enésimo clavo en el ataúd de la divisa comunitaria.