El yuan sufre la última amenaza arancelaria de Trump a China

La noticia ha cogido por sorpresa a los mercados, que habían empezado a descontar un final feliz a la guerra comercial que mantienen las dos primeras potencias mundiales desde el verano pasado. En las últimas semanas, Trump había retrasado la imposición de aranceles para favorecer las negociaciones, pero este domingo ha anunciado en Twitter que a partir del viernes subirá al 25% los aranceles y que habrá más productos chinos gravados con impuestos.

Las bolsas están digiriendo las informaciones con caídas globales que en el caso de los parqués de Shanghai o Shenzhen se han elevado a cerca del 6%.

Así, ha avisado que aranceles actuales del 10% sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares aumentarán un 15% adicional tan pronto como este viernes. También amenazó con imponer impuestos del 25% a 325.000 millones adicionales de productos chinos "en breve".

"El Acuerdo Comercial con China sigue adelante, pero demasiado lentamente porque intentan negociar. ¡No!", ha espetado a través de su cuenta personal en la red social.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....