Las bolsas asiáticas se desangran tras la amenaza arancelaria de Trump a China

Las bolsas de Shanghai (-5,34%) y Shenzhen (-6,12%) son las que han sufrido la oleada de ventas más importante, mientras que el Hang Seng de Hong Kong (-3,19%) y la bolsa del Singapur (-3,25%) también han perdido terreno. Con el Nikkei aún cerrado por vacaciones, el declive se reduce en los parqués del Pacífico, con caídas de menos del 1% en el ASX200 (-0,75%) y el NZX50 (-0,97%) y las plazas del Sudeste asiático también han sobrellevado las demoledoras noticias con pérdidas de poco más del 0,5%.

En las últimas semanas, Trump había retrasado la imposición de aranceles para favorecer las negociaciones, pero este domingo ha anunciado en Twitter que a partir del viernes subirá al 25% los aranceles y que habrá más productos chinos tasados.

"El Acuerdo Comercial con China sigue adelante, pero demasiado lentamente porque intentan negociar. ¡No!", ha espetado a través de su cuenta personal en Twitter.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars....