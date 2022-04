El índice del dólar ha proseguido con su rally este jueves hasta dejar un máximo en 103,7, a tal solo un paso de colocarse en máximos de 20 años. Con esta son seis las sesiones al alza para el índice que mide el desempeño del billete verde contra seis rivales y los expertos auguran más fortaleza para la moneda de EEUU en medio de la coyuntura geopolítica y el mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

El índice retrocede desde este hito marginalmente, sólo superado en enero de 2017, cuando tocó 103,82, pero desde Unicredit apuestan porque prosiga con su escalada "a causa del panorama de riesgo global, con la posibilidad de que Rusia ponga fin al suministro de gas natural a otros 'países hostiles' más allá de Polonia y Bulgaria y las posibles nuevas restricciones por Covid-19 en Pekín".

Al boyante aspecto de la divisa estadounidense han contribuido una nueva oleada de debilidad en el yen, que se ha depreciado por encima de 130 yenes por dólar, mientras el euro ha ampliado sus mínimos de cinco años hasta 1,05 dólares.

"Para las próximas sesiones todo parece indicarnos que podríamos ver en el euro/dólar un ataque inmediato a los mínimos de 2017 que dibujara en los 1,0340 dólares", comenta César Nuez, analista técnico de Bolsamanía. "Ojo que si no puede sujetarse en estos niveles no descartamos ver un ataque al nivel de los 0,95 dólares", avisa. "No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 1,09363 dólares, primer nivel de resistencia".

La medida del Banco de Japón contrasta con la convicción de los inversores de que los tipos de interés en Estados Unidos van a empezar a subir rápidamente, y ha hecho que el dólar suba en toda Asia y frente a las principales divisas.

"El Banco de Japón ha dado luz verde para seguir desechando el yen; todos los demás bancos centrales están preocupados por la inflación y hablan de endurecer la política monetaria", comenta Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets.

"Este es el problema del euro (frente al dólar) en pocas palabras: sn base a los precios del mercado, incluso si la Fed deja de apretar en junio de 2022, se espera que Estados Unidos tenga tipos más altos que el euro durante todo el año 2023", comenta Neil Wilson, analista de Markets.com. "¿Tiene el BCE los 'cojones' para subir los tipos?", espeta el experto.