El Nikkei sufre por el auge del yen al calor de los aranceles a México

La virulencia en los mercados -los futuros estadounidenses y europeos se tiñen de rojo- se ha generado por un tuit de Trump. "El 10 de junio Estados Unidos impondrá tarifas del 5 por ciento a todos los bienes que entrar en nuestro país desde México, hasta que dejen de entrar desde México migrantes ilegales", ha señalado el mandatario a través de su cuenta en la red social.

"Las tarifas irán aumentando de manera gradual hasta que se remedie el problema de la migración ilegal, momento en el que se retirarán los aranceles", ha aseverado.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..