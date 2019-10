Joe Biden planta cara a Trump: "No vas a destruirme"

"No voy a ir a ninguna parte. Y no vas a destruir a mi familia"

Horas después de que Donald Trump lo describiera como una "roca fría y corrupta", el demócrata Joe Biden, en el centro del 'impeachment' lanzado contra Trump, ha advertido al presidente de que no podrá con él. "No vas a destruirme", ha dicho Biden, en cuya persona se basa el proceso de destitución lanzado contra Donald Trump, que argumenta que éste habría pedido al presidente de Ucrania que investigara a Biden y su familia.

"Permítanme dejar algo claro a Trump, a sus verdugos y a los intereses especiales que financian sus ataques contra mí", dijo Biden en declaraciones distribuidas en el marco de su campaña antes de su comparecencia en Reno, Nevada, el miércoles por la noche. "No voy a ir a ninguna parte. No vas a destruirme. Y no vas a destruir a mi familia. No me importa cuánto dinero se gaste o cuán sucios se vuelvan los ataques", dijo Biden, quien encabeza la mayoría de las encuestas de opinión entre los 19 demócratas que buscan ser nominados para enfrentar a Trump en las elecciones del próximo año.

El cruce de ataques comenzó cuando Trump, primero en una serie de tuits y luego en una conferencia de prensa, criticó con fuerza el 'impeachment'. Donald Trump reiteró que ha actuado correctamente y llamó "corruptos" a Biden y su hijo. El presidente ha acusado en repetidas ocasiones a ambos de cometer delitos, aunque no ha aportado por ahora ninguna prueba.