Adriana Lastra ha dimitido como vicesecretaria general del PSOE y ha atribuido la decisión, que se produce poco después del debate sobre el estado de la nación a su situación personal.

La número dos de Pedro Sánchez ha declarado que “en los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo”. “Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español”, ha añadido.

Según informan varios medios, Lastra comunicó su decisión a Sánchez hace unos días. “Quiero agradecer su confianza todos estos años recorridos en un camino que muchos creyeron imposible y que hemos hecho realidad paso a paso”, señala en el comunicado.