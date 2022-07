El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que creará un impuesto "excepcional y temporal" a la banca por los beneficios que ya están obteniendo ante la subida de tipos de interés que están acometiendo los bancos centrales para contener la inflación. Lo ha dicho durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso, especificando que la idea del Ejecutivo es recaudar unos 1.500 millones de euros al año con este gravamen.

El jefe del Ejecutivo se ha comprometido a defender a la clase media trabajadora de los efectos de la inflación, y para ello ha anunciado varias medidas durante su discurso de apertura del Debate, que llevaba desde 2015 sin celebrarse. "El Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las entidades financieras que se están beneficiando de la subida de los tipos de interés", ha anunciado.

Tendrá, ha dicho Sánchez, una duración de 2 años (sobre los ejercicios 2022-2023), y el objetivo es "recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año" con él. Una noticia que ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre las entidades financieras, que han sufrido en bolsa las consecuencias del anuncio del presidente del Gobierno. El batacazo ha sido finalmente de entre el 3% y el 8%, aunque en algunos momentos de la sesión algunas entidades han llegado a perder casi un 12%.

Asimismo, el socialista ha aprovechado para especificar un poco más sobre el impuesto a las energéticas por los beneficios extraordinarios que se anunció hace unas semanas. "Recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos dos años", ha asegurado Sánchez, que ha incidido en que este impuesto excepcional "estará en vigor los años 2023 y 2024, y gravará los beneficios obtenidos en 2022 y 2023".

En total, se trata de un hachazo fiscal de 7.000 millones de euros a las empresas que, según Sánchez, se están beneficiando de la actual situación provocada por la guerra de Ucrania. "No vamos a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos", ha avisado el presidente durante su comparecencia, en la que también ha asegurado que en su Gobierno "iremos a por todas para defender a la clase media trabajadora de nuestro país contra la inflación".

Además, ha recordado que la inflación es un problema con el que "nadie puede acabar de la noche a la mañana". "No crean a los que afirman que puede resolverse de un plumazo", ha señalado el dirigente, que ha explicado que ante las dificultades que ya vive España y que se pueden incrementar si Vladimir Putin decide cortar el flujo de gas a Europa -un escenario que no descartan desde el Gobierno- "deberemos adoptar medidas de ahorro energético".

En este sentido, ha hablado de "incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar la temperatura de la calefacción, subir la del aire acondicionado...", todo ello para intentar paliar al máximo los efectos de la crisis energética que se cierne sobre Europa.

Precisamente como parte de ello, Sánchez ha anunciado también una bonificación del 100% de los abonos de varios viajes de Renfe, Cercanías, Rodalíes y media distancia desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Es decir, serán gratis, que se pasa de bonificar el 50% de los viajes al 100% en un intento por potenciar el transporte público ante la escalada de los precios de los carburantes.

"El Gobierno está dispuesto a asumir su responsabilidad, pero no a aplicar soluciones falsas, engañosas y menos aún, injustas", ha incidido el jefe del Ejecutivo, que ha remarcado en varias ocasiones que la inflación "no es un mal endémico exclusivo de España, afecta a toda Europa". Y es así pese a lo que dicen algunos partidos de la oposición, que echan la culpa de la escalada incontrolada de los precios al Gobierno de coalición, ha afirmado Sánchez. "Es un diagnóstico sencillo, con prejuicios ideológicos, propagado desde potentes altavoces mediáticos", pero no se corresponde con la realidad, ha aseverado.

OTRAS MEDIDAS

Asimismo, en el transcurso del discurso Sánchez ha anunciado otras medidas. "Vamos a hacer más en materia de vivienda", ha afirmado el presidente, que tras recordar que su Gobierno ha sacado adelante la primera ley vivienda y ha limitado la subida del precio de los alquileres, ha anunciado que "desbloquearemos la Operación Campamento para la construcción de 12.000 viviendas en Madrid, de las cuales un 60% serán públicas".

También ha adelantado que sacarán adelante una beca complementaria de 100 euros mensuales "para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca". Según el presidente, la recibirán cerca de un millón de alumnos, desde septiembre a diciembre, y el objetivo es que "nadie abandone sus estudios por motivos económicos".

Otras medidas anunciadas han sido, por ejemplo, la aprobación en breve de la Ley de movilidad sostenible y de las nuevas Ley de industria y Ley de mecenazgo, así como el impulso a la agenda legislativa en democracia y derechos civiles. También de la Ley de protección del informante, Ley integral contra la trata y explotación de seres humanos, Ley contra la discriminación racial, Ley de secretos oficiales y Ley de regulación de los lobbies.

Sánchez ha adelantado también la puesta en marcha del Programa Código Escuela 4.0 para el desarrollo de competencias digitales (programación y robótica) en Infantil, Primaria y ESO, y la presentación de una "nueva y mejorada" PAC para impulsar el campo español.

Por otro lado, ha hablado de reforzar el Sistema Nacional de Salud con la creación del Centro Estatal de Salud Pública "para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias", y ha explicado que el Gobierno lanzará un nuevo marco regulador estatal básico de prevención y extinción de incendios "para ganar en eficacia en la lucha contra los fuegos".

Sánchez ha hecho, asimismo, referencia al despliegue del autoconsumo en edificios públicos con un plan de 200 millones que va a impulsar el Ejecutivo, así como a una "inversión sin precedentes" para que Canarias y Baleares sean territorios "plenamente descarbonizados". Por último, ha anunciado la aprobación de dos planes estratégicos para el desarrollo económico de Ceuta y Melilla.