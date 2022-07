La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que los nuevos impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca no podrán ser repercutidos a los precios finales que paguen los clientes de estas entidades.

"Tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión de ese gravamen al precio final que soporten los ciudadanos”, ha señalado Montero en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER. Asimismo, la titular de Hacienda ha asegurado que “se va a dotar a la CNMC para que vigile y, en su caso, aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad, por lo que la norma ya lo va a tener implícito".

Los nuevos gravámenes fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de apertura en el Debate sobre el Estado de la Nación. El líder del Ejecutivo de coalición detalló que estas tasas tienen el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros procedentes de los bancos en los próximos dos ejercicios, mientras que la cifra asciende a 2.000 millones de euros en el caso de las energéticas para el mismo período de tiempo. “Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis a expensas de la mayoría”, aseveraba tajantemente Sánchez.

“Que aquellos que más ganan sean los que más aportan a la bolsa común para que la población más vulnerable no tenga que sufrir, como ha ocurrido en anteriores crisis financieras cuando estaba el PP en el Gobierno”, ha apuntado la ministra de Hacienda.

En respuesta a las preguntas de Àngels Barceló, Montero ha afirmado sentirse “satisfecha” del transcurso del debate en el Congreso, ya que “se ha puesto en el centro de la política la preocupación de los ciudadanos”. Además, la ministra ha asegurado que no hay división en la coalición en materia social ya que los socios pueden “no estar de acuerdo en cuestiones tangenciales, pero en la agenda social siempre hemos estado de acuerdo”. “No ha habido ningún tipo de debate en las medidas que tenían que ir al Debate sobre el Estado de la Nación”, ha añadido la andaluza, quien también ha señalado que las nuevas medidas “son del Gobierno”, no de una u otra parte.

Por último, la socialista ha criticado que la oposición no quiera decir “de parte de quién está”, así como su insistencia a la hora de afirmar que los nuevos gravámenes acabarán repercutiéndose en los ciudadanos cuando la norma no lo permitirá. Por otra parte, Montero también se ha referido a las palabras del vicepresidente de Iberdrola, el exdirigente del PSOE Antonio Carmona, que ha criticado los impuestos porque las energéticas “ya no tienen tantos beneficios”, y ha dicho que solo afectará a gasistas y petroleras. La titular de Hacienda ha afirmado que no sabe “de dónde saca” Iberdrola que no le afectará, ya que la empresa es una compañía energética.