Adiós, May: se retira oficialmente como líder conservadora, pero su Brexit sigue

Continuará como primera ministra interina hasta que se elija a su sucesor en julio

La primera ministra británica, Theresa May, se retira como líder de los conservadores. Aunque anunció su dimisión a finales de mayo, la decisión se ha hecho efectiva este viernes. Permanecerá como primera ministra interina hasta que se elija a su sucesor en las próximas semanas. De momento, su plan para el Brexit se mantiene.

El mes pasado, May anunció que dejaría el cargo después de no poder cumplir con la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) a tiempo, lo que ha agravado la crisis política en un país dividido. Esta decisión ha marcado el final de unos tumultuosos tres años al frente de la política de Reino Unido.

La salida de May no significa necesariamente que su plan para sacar a Reino Unido de la UE se descarte por completo

El acuerdo de retiro, un documento de 585 páginas que describe cómo Reino Unido dejará la UE en marzo, está causando división entre la sociedad y los legisladores. Los miembros del Parlamento rechazaron su "acuerdo de retirada" propuesto por tercera vez a finales de marzo, pero la salida de May no significa necesariamente que su plan para sacar a Reino Unido de la UE se descarte por completo. "El acuerdo de retiro no es propiedad personal de Theresa, se mantiene vigente", ha asegurado la directora del programa Brexit en el Instituto para el Gobierno, Jill Rutter, a CNBC.

May continuará trabajando como primera ministra hasta que su partido elija un nuevo líder, una carrera concurrida que será definida por el Brexit y enfoques competitivos sobre cómo lograr el mayor cambio de política de Reino Unido en más de 40 años.

Las nominaciones oficiales se recibirán el 10 de junio y el proceso de selección debe completarse a finales de julio. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, es el favorito. Aboga por una postura más dura en el Brexit y dice que Reino Unido debe irse con o sin acuerdo antes de la fecha límite del 31 de octubre.