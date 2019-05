Theresa May dimitirá el 7 de junio al ser incapaz de sacar adelante el Brexit

Aunque seguirá como primera ministra hasta que el partido elija al nuevo líder

La primera ministra británica Theresa May ha anunciado este viernes que dimitirá como líder del Partido Conservador de Reino Unido el 7 de junio ante su incapacidad de sacar adelante el Brexit. "He hecho todo lo posible para cumplirlo", ha asegurado en una rueda de prensa a las puertas de Downing Street.

"Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país", ha afirmado May, que se mantendrá como interina en el cargo hasta que el Partido Conservador decida quién será su sucesor, un proceso que puede alargarse hasta ocho semanas.

"Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país", ha afirmado May

Según publican varios medios, la elección interna de su sustituto comenzará después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haga una visita de Estado a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. El periódico The Times cree que es probable que el proceso de elección comience el 10 de junio.

La primera ministra ha comunicado su decisión al presidente de su partido, Brandon Lewi, y al presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady. Aunque era un asunto que ya se venía comentando durante las últimas horas.

Llevaba en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por las partes naufragara por primera vez en Westminster, el pasado 15 de enero. Pero los acontecimientos se precipitaron cuando, este miércoles, la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, decidiera salir ante la última proposición de May para ejecutar el Brexit. Era un miembro clave en el Gobierno. Un días antes, el martes, May abrió las puertas a un segundo referéndum a cambio de que el Parlamento aprobase su plan del Brexit.

Tras la rueda de prensa en la que May ha anunciado su renuncia, ha abandonado el atril frente al número 10 de Downing Street al borde de las lágrimas al tiempo que ha lamentado no haber podido lograr el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el acuerdo del Brexit, aunque ha defendido que creía que su forma de actuar era la "adecuada". "Lamentablamente no lo he conseguido", ha declarado.

May llegó al cargo el 13 de julio de 2016, pocas semanas después de que se celebrase el referendum en el que la mayoría de los británicos votaron para que Reino Unido saliese de la Unión Europa, el 23 de junio de 2016. Se convirtió en la segunda mujer en ocupar el puesto de primera ministra, tras Margaret Thatcher. "Ha sido el honor de mi vida" ser la "segunda primera ministra, pero ciertamente no la última".