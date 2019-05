Johnson, Raab, Hunt... ¿Quién sustituirá a May al frente del Brexit?

El favorito en todas las apuestas es el exministro de Exteriores Boris Johnson

Bolsamania | 24 may, 2019 06:00

La inmensa incertidumbre que genera el Brexit ha vuelto a la primera línea, después de haber quedado aletargada desde que en abril se firmó la prórroga entre Reino Unido y la Unión Europea (UE). Además de su tremendo impacto en los mercados, ha exacerbado la crisis política que se vive en Londres, donde el proceso de divorcio ha dejado 36 cadáveres políticos y está a punto de hacer rodar la cabeza de la primera ministra británica, Theresa May.

La premier era un 'muerto viviente' en el Número 10 de Downing Street desde que se comprometió a dimitir una vez obtuviera la aprobación del Parlamento a su acuerdo sobre el Brexit y después de arrancar a la Unión Europea un último aplazamiento que ha dado a los británicos hasta el 31 de octubre. Pero el más que probable cuarto fracaso que le espera en la Cámara de los Comunes en la votación del texto, que estaba prevista para junio y se ha suspendido sin fecha, ha acelerado su salida, según medios y expertos.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se reunirá el viernes con el jefe del Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento, tras la reciente dimisión de la jefa del grupo 'torie' en el Parlamento, Andrea Leadsom, y pendiente del castigo que se espera en las urnas, en cuanto se conozcan los resultados de los comicios al Parlamento Europeo. May lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas naufragó por primera vez en Westminster, el pasado 15 de enero. En estos meses ha sumado otras dos derrotas parlamentarias más.

La pregunta que se formula ahora en todas las casas de análisis consultadas es quién ocupará la incómoda silla que dejará May y qué supone para el proceso del Brexit. Los nombres que suenan con más fuerza se reparten entre 'brexiteers' y 'remainers', pero los expertos no se aclaran a la hora de predecir si serán capaces de cambiar las aritméticas parlamentarias.

De todos ellos, el exministro de Exteriores, Boris Johnson, parte como favorito. De hecho, la casa de apuestas Ladbrokes muestra que va en cabeza en la carrera por la presidencia de los 'tories'. "Es el favorito para reemplazar a May", escriben los expertos de Berenberg. "Es uno de los personajes más polémicos de la política británica y será impredecible", prosiguen desde la entidad germana.

Descrito como un "converso tardío a la causa del Brexit", el liderazgo de Johnson entraña el riesgo de que encarna la línea dura frente a Europa, lo que "puede desembocar en un Brexit duro a finales de octubre", avisan estos analistas. De hecho, en una nota para clientes explican que han incrementado las opciones de un divorcio sin acuerdo hasta el 25%.

Entre el resto de nombres que se barajan, está precisamente el de la recién dimitida Leadsom, el actual número dos de May, David Lidington, quien es un reconocido 'remainer' o el exministro del Brexit, Dominic Raab. "Bajo su mandato también se dispararán las opciones del temido Brexit duro", aclaran desde Berenberg. También se contemplan los nombres de los ministros Jeremy Hunt y Michael Gove.

¿RESOLVERÁ EL PROBLEMA UN NUEVO PRIMER MINISTRO?

El cambio en el liderazgo, no obstante, no se perfila como una solución que solucione la cuestión de fondo, para los expertos de Danske Bank. De hecho, un nuevo primer ministro pro-Brexit "no será capaz de alterar las sumas en la Cámara de los Comunes", explican, "si acaso incrementará el riesgo de un divorcio sin acuerdo".

"El principal dolor de cabeza es y sigue siendo que ninguna de las opciones existentes tienen la suficiente mayoría como para salir adelante y la disciplina de voto de los partidos es baja", prosiguen. En cuanto a un abandono de la UE sin paracaídas, creen los expertos de la entidad danesa que "es probable que la mayoría del Parlamento siga haciendo todo lo posible por evitar este desenlace".

No descartan estos economistas que se convoquen elecciones generales, ya que "ayudarían a superar el punto muerto actual". Sin embargo, "los conservadores se arriesgarían a perder poder frente a los socialdemócratas de Jeremy Corbyn y el emergente partido del Brexit de Nigel Farage.

En escenario más plausible para los analistas de la entidad con sede en Copenhague es que Theresa May se mantenga en el cargo hasta septiembre y que el partido inicie un período de transición durante el verano para encontrar un nuevo líder. Este supuesto entraña el peligro de que que llegue a la fecha del 31 de octubre sin haber aprobado el acuerdo. En tal caso, desde Danske Bank apuestan porque la UE amplíe la prórroga y ofrezca tiempo para que el nuevo primer ministro se asiente en el cargo o para que se convoquen elecciones generales.