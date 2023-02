Cuando el ‘oráculo de Omaha’ habla, el resto escucha. Los últimos movimientos de Warren Buffet han captado, como siempre, la atención del mercado, que suele fijarse en las rotaciones que Berkshire Hathaway realiza en sus carteras como referencia para sus futuras inversiones. Según muestran los cambios de posiciones desvelados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, tecnología y bancos, dos sectores con fundamentos más diferentes, destacan en la cartera del Buffett.

La principal apuesta de Berkshire Hathaway es Apple. El gigante de Cupertino, al igual que otros colosos de Silicon Valley, no tuvo su mejor año en 2022 y el mercado se lo hizo pagar, llegando a perder los 2 billones de capitalización bursátil por primera vez desde 2021.

Esta oportunidad no pasó desapercibida para Berkshire Hathaway. La firma de Buffett aprovechó el descuento al que han cotizado en los últimos meses los títulos del fabricante de iPhone y iMac para incorporar casi 21 millones de acciones por valor de 3.200 millones de dólares, lo que elevó su participación en la compañía dirigida por Tim Cook al 5,8%. En lo que va de año, las acciones de Apple han subido casi un 18% y han sido una de las pocas tecnológicas que no han defraudado al mercado.

Por el lado contrario, el ‘oráculo de Omaha’ se ha deshecho de buena parte (86%) de sus acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), motivado en buena parte por las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China y el menor consumo de productos electrónicos debido a la persistente inflación.

Berkshire Hathaway dio a conocer el pasado trimestre una participación de 4.100 millones en la compañía que se ha reducido hasta los 8,28 millones y que, según ‘Bloomberg’, le podría haber dado un beneficio de más de 3.700 millones de dólares.

Asimismo, Activision Blizzard ha vuelto a ser uno de los valores en los que Buffett ha decidido desinvertir. El anuncio de que la FTC intentaría bloquear el acuerdo de adquisición de Microsoft por la desarrolladora de ‘Call of Duty’, así como las objeciones que ha presentado el regulador británico a la operación parecen ser el principal motivo de que Berkshire Hathaway haya reducido su posición en la desarrolladora de videojuegos hasta los 52,7 millones de acciones.

Por otro lado, uno de los mayores cambios que Buffett ha realizado en su cartera ha sido uno que no muestra el documento de la SEC: el fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, que cotiza en la bolsa de Hong Kong y que ha destronado a Tesla en el gigante asiático.

Desde el pasado agosto, el ‘oráculo de Omaha’ parece estar recogiendo el beneficio de su apoyo al fabricante chino, ya que ha vendido 95 millones de los 225 millones de acciones que compró en 2008 por unos 232 millones de dólares. La firma de Buffett llegó a poseer el 21% de los títulos de la compañía, una participación que estuvo valorada en 7.000 millones de dólares.

Por otra parte, Buffett reveló una participación de 84 millones de dólares en la compañía de materiales de construcción Louisiana-Pacific. Berkshire Hathaway controla así un 10% de los títulos de la compañía, que se ha revalorizado un 10% en lo que va de 2023.

BANCOS, BANCOS Y MÁS BANCOS

Por otro lado, Berkshire Hathaway ha recortado su exposición al sector bancario. Y de qué manera. El mayor recorte se lo ha llevado US Bancorp, que ha visto como Buffett ha reducido un 91% su posición en los últimos meses, pasando de 52,5 millones de acciones a 6,7 millones en la última notificación presentada ante la SEC.

Por otra parte, Bank of New York Mellon tampoco parece convencer al ‘oráculo’ de Omaha. La subida en los tipos de interés no se reflejó en la cotización del banco neoyorquino hasta comienzos de este año, cuando para entonces Berkshire Hathway ya había reducido su posición a casi un tercio desde los 62 millones de acciones a los 25 millones que ostenta ahora.

En el lado contrario, Bank of America (BofA) y Citigroup son dos valores del sector bancario que han gustado a Buffett. Los registros de la SEC muestran que BofA es el segundo valor con mayor peso en la cartera del legendario inversor, que ostenta 1.010 millones de títulos de la compañía, mientras que ha mantenido sus más de 55 millones de derechos de Citigroup.

Asimismo, Berkshire Hathaway ha mantenido su apuesta por las compañías dedicadas a las tarjetas de crédito y servicios de pago. Así, la firma ha notificado a la SEC que posee 15,1 millones de acciones de American Express, casi 4 millones de títulos de MasterCard y alrededor de 8,3 millones de derechos de Visa. En lo que va de año, estas compañías han repuntado un 21%, 5% y cerca de un 10%, respectivamente.