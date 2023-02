JP Morgan ya predijo hace unos días que el rally de las bolsas está a punto de acabar y que era mejor que los inversores vendieran. Ahora ha ido un paso más allá y ha dicho que para quien decida mantener su apuesta por el riesgo, lo más adecuado una vez terminen las subidas es permanecer alejado de Wall Street. Y es que "podría no ser un buen lugar para refugiarse esta vez".

En el banco estadounidense creen que el primer trimestre de 2023 marcará el punto álgido en la renta variable, de forma que el rally que mantienen las bolsas no tiene mucho más recorrido. "Teniendo esto en cuenta, creemos que habría que aprovechar para recortar la asignación a renta variable y reducir la beta de la cartera, aprovechando el muy débil comportamiento de los defensivos desde el verano pasado", comentan.

Aunque no recomiendan seguir el paso que tradicionalmente suelen realizar los inversores de abandonar los valores internacionales y volver a EEUU. "No creemos que la mejor manera de posicionarse para la próxima reducción del riesgo que prevemos sea favorecer al S&P 500. Abogamos por una operación de convergencia a partir de 2022, saliendo de EEUU y entrando en el mercado internacional, y aconsejaríamos mantenerla, incluso con la posible debilidad de la renta variable a partir de ahora", dicen los estrategas del banco, que apuntan que "EEUU podría no ser un buen lugar para esconderse esta vez".

Tal y como explican, el MSCI China sigue siendo 'sobreponderación' favorita, aunque también creen que el FTSE100 y Euro Stoxx 50, así como Japón, "ofrecen una mejor relación riesgo-rentabilidad que la renta variable estadounidense".

¿Por qué son de esta opinión? Muy sencillo. Tal y como dicen en su último informe sobre renta variable, porque la tecnología "está pasando de secular a cíclica". "A pesar de nuestra opinión de que los rendimientos de los bonos están en máximos desde octubre, cuando aconsejamos cerrar las posiciones cortas en tecnología, es poco probable que el sector sea un líder sostenible", señalan estos analistas.

Bajo su punto de vista, el sector "aún cotiza no muy lejos de sus máximos históricos", lo que "no es un buen punto de partida". Además, dicen los estrategas de JP Morgan, por si esto no fuese suficiente, no creen que la tecnología "sea inmune a las posibles decepciones de beneficios en una recesión, a diferencia de la década pasada".

"El rendimiento superior a largo plazo de EEUU sobre Europa, que se reflejó en el rendimiento de los beneficios, podría estar pasando a mejor vida", apuntan estos analistas, que señalan que "el diferencial de valoración sigue siendo claro, con EEUU cotizando a 18 veces los beneficios cuestionables, frente a la zona euro y Japón a 12-13 veces los beneficios cuestionables, y el FTSE100 a 11 veces", destacan.

Además, remarcan desde la entidad estadounidense que la zona del euro "cotiza con un descuento mayor de lo habitual frente a EEUU, incluso ajustando por la diferente composición sectorial". También comentan que al margen, la reapertura de China y los menores precios del gas "favorecen a Europa, mientras que la política podría ser un problema para EEUU este año, especialmente en relación con el techo de la deuda".

"Desde luego, no abogamos por una disociación", dicen estos analistas, que recuerdan que en la década de 1970 hubo "largos periodos en los que los mercados europeos se comportaron mucho mejor que los estadounidenses, incluso cuando estos caían materialmente".

En JP Morgan han mantenido su consejo de 'sobreponderar' Europa frente a EEUU duran los últimos 12 meses, con preferencia por el FTSE100 dentro de Europa. "Mantenemos este sesgo regional, por ahora, a pesar del 25% de rentabilidad relativa superior de la zona euro desde septiembre, en términos de USD". Aunque, comentan los estrategas del banco, "podría llegar el momento de tomar beneficios en el comercio entre Europa y EEUU, quizás más cerca de la reapertura de China, pero aún no lo recomendamos".