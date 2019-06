Wall Street sube un 1% y se acerca a máximos históricos a la espera de la Fed

El presidente del BCE ha vuelto a recalcar que utilizarán "toda la flexibilidad para cumplir su mandato". Además, ha señalado que "nuevos recortes de los tipos de interés oficiales y medidas paliativas para contener los efectos secundarios siguen siendo parte de nuestras herramientas. Y el APP (programa de compra de activos) todavía tiene un margen de maniobra considerable".

Tras sus palabras, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado a Draghi de "facilitar injustamente" ventajas a la UE respecto al país norteamericano a través de su postura en materia de tipos. "Mario Draghi acaba de anunciar que podrían llegar más estímulos, lo que inmediatamente hizo que el euro cayera frente al dólar, lo que les facilitó injustamente la competencia contra EEUU. Han estado saliéndose con la suya durante años, junto con China y otros países", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

Trump también ha sido protagonista porque ha tuiteado que mantendrá una reunión con Xi Jinping en la Cumbre del G20, que se celebrará en Japón a finales de junio, lo que abre de nuevo la puerta a que China y EEUU reanuden sus conversaciones comerciales.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.