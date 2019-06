Trump ataca a Draghi: "Facilita injustamente la competencia contra EEUU"

"Mario Draghi acaba de anunciar que podrían llegar más estímulos, lo que inmediatamente hizo que el euro cayera frente al dólar, lo que les facilitó injustamente la competencia contra los Estados Unidos. Han estado saliéndose con la suya durante años, junto con China y otros países", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter.

Un comentario que no ha sido aislado, ya que el ataque del presidente de EEUU a Dragui ha ido más allá. En otro comentario, Trump ha aprovechado para insistir en que "los mercados europeos subieron gracias a los comentarios (injustos para los EEUU) realizados hoy por Mario D!".

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.